Trump beruft die ersten Frauen in sein Team

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat heute zwei Posten besetzt – beide mit Frauen. Die 44-jährige Nikki Haley, derzeit Gouverneurin des Bundesstaats South Carolina, soll Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden. Die 58-jährige Betsy DeVos, Republikanerin und Bildungsaktivistin aus Michigan, soll das Bildungsministerium übernehmen. Beide müssen vom Senat bestätigt werden. Die Wahl der für eine Bildungsreform eintretenden DeVos alarmiert Konservative.

Haleys Nominierung kann als Signal Trumps gedeutet werden, dass er zur Zusammenarbeit mit seinen Kritikern bereit ist: Die Gouverneurin hatte sich im Wahlkampf von der aggressiven Rhetorik des Immobilienmilliardärs distanziert.

«Kein Fan» von Trump

Noch kurz vor der Wahl hatte die Tochter indischer Einwanderer gesagt, dass sie «kein Fan» von Trump sei. Dennoch kündigte sie im Oktober an, den Politikneuling zu wählen.

Obwohl Haley kaum aussenpolitische Erfahrung hat, war sie von den US-Medien auch als mögliche Aussenministerin gehandelt worden. Die junge Gouverneurin gehört der erzkonservativen Tea-Party-Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei an, kann aber nur in begrenztem Umfang als Hardlinerin eingestuft werden.

So hatte Haley nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf eine afroamerikanische Kirche in Charleston, bei dem im Juni 2015 neun Menschen getötet worden waren, landesweite Aufmerksamkeit dadurch auf sich gezogen, dass sie vor dem Regionalparlament die Konföderierten-Flagge abhängen liess. Die Fahne war Symbol der für den Erhalt der Sklaverei kämpfenden Konföderierten im Bürgerkrieg (1861 bis 1865) und wird heutzutage oft von rassistischen Gruppierungen benutzt.

Zunächst Rubio unterstützt

Während der Vorwahlen der Republikaner in diesem Jahr unterstützte Haley zunächst Trumps Rivalen Marco Rubio. Sie kritisierte Trump für seine zeitweise Forderung nach einem pauschalen Einreiseverbot für Muslime wie auch dafür, dass er sich nicht von rassistischen Gruppierungen wie dem Ku Klux Klan distanziert hatte. Trump wiederum warf der Gouverneurin damals vor, nicht rigoros genug gegen die illegale Einwanderung vorzugehen.

Haley ist die erste Frau sowie erste Angehörige einer ethnischen Minderheit, die das Gouverneursamt im Südstaat South Carolina ausübt. Sie wurde als Tochter von indischen Immigranten, die der Religionsgemeinschaft der Sikh angehören, in South Carolina geboren. Haley konvertierte später zum Christentum. Bevor Haley als Botschafterin zum UNO-Hauptsitz in New York entsandt wird, muss ihre Nominierung noch durch den Senat bestätigt werden.

Jeb Bush begeistert von DeVos

Auf die designierte Bildungsministerin Betsy DeVos scheint Trump grosse Stücke zu halten: «Unter ihrer Führung werden wir das US-Bildungssystem reformieren und die Bürokratie durchbrechen, die unseren Kindern im Weg steht. So werden wir allen Familien eine Weltklasse-Bildung und die Option der Schulwahl ermöglichen», zitiert der «Guardian» den Republikaner.

Auch sein Konkurrent in den Vorwahlen, Jeb Bush, ist von DeVos begeistert.

Betsy DeVos is an outstanding pick for Secretary of Education. I look forward to her bold leadership at the USDOE.https://t.co/PioGyTQe4t