«Vik» ist zu seinem Stern gegangen

Eigentlich möchte Fredy Fuchs reden. Stattdessen wird er erst mal von der Trauer übermannt. Tränen. Der langjährige ehemalige Rennleiter und Vizepräsident der Lauberhornrennen kann es nicht fassen, dass sein Freund «Vik», wie Viktor Gertsch von den meisten genannt wurde, nicht mehr ist.

«42 Jahre lang haben wir eng zusammengearbeitet. Und stell dir vor, kein einziges Mal hatten wir Streit. Oftmals waren wir nicht derselben Meinung, aber immer konnten wir Differenzen in Frieden und in Ruhe zusammen diskutieren.» Frieden und Ruhe herrschten auch am vorletzten Samstag zwischen den beiden, als Fuchs seinen schwer kranken Freund ein letztes Mal im Inselspital besuchte.

«So nahe bei diesem Stern»

Auch Adolf Ogi gilt als enger Freund des Verstorbenen. Von dessen Sohn Philipp hatte der ehemalige Sportminister und ­frühere Direktor des Schweizerischen Skiverbandes am vorletzten Sonntag erfahren, dass Gertsch sich seinen Besuch wünsche. «Als ich dann am letzten Montag vor ihm am Spitalbett stand, bat er mich, ihm die Hand zu geben.» Mit seiner anderen Hand habe er zu einem kleinen Stern gegriffen, der am Griff des Bettgalgens hing, ­Zeigefinger und Daumen bis auf wenige Millimeter zusammen­geführt und gesagt: «Siehst du, so nahe bin ich schon bei diesem Stern.»

«Er hat allen Anwesenden klargemacht, dass es sich hier ja eigentlich ‹bloss› um ein Skirennen handelt und dass das doch kein Weltuntergang sei.»



Urs Näpflin

OK-Präsident Lauberhornrennen

Ogi: «Es war ein sehr eindrücklicher Abschied von einem Menschen mit einer unglaublichen Souveränität und Ausstrahlung, und einem für ihn typischen Beharrungsvermögen.» Adolf Ogi würdigt auch Gertschs legendären Humor, seine stille Kraft und seinen aussergewöhnlich geschickten Umgang mit den Menschen: «Viktor war ein stiller Schaffer. Und viele, die ihn unterschätzt haben, sind ihm später ins offene Messer ge­laufen.»

«Vik» und der Gummifisch

Für Urs Näpflin, der während dreizehn Jahren als Rennleiter fungierte und vor drei Jahren das Präsidium von Viktor Gertsch übernommen hat, ist der Hinschied des Vorgängers «ein riesengrosser Verlust. Auch nach seiner Zeit als Präsident, wo er sich in seiner Funktion als Ehrenpräsident und Gästebetreuer liebevoll um Bundesräte und andere VIP gekümmert hat, stand er oftmals schon um sieben in der Früh bei uns im Büro und ­erkundigte sich nach allfälligen Schwierigkeiten.» Gertsch habe sich bis ganz zuletzt für die Lauberhornrennen engagiert. «Sein einzigartiger Humor wird uns ­allen sehr fehlen – das schmerzt immens.»

Mit einer unvergesslichen Episode erklärt Näpflin, was er mit diesem einzigartigen Humor meint: «Wir hatten mal vor einem Rennen zwei Tage Dauerregen, waren alle verzweifelt und liessen die Köpfe hängen. Da zog Viktor an der Mannschaftsführersitzung einen Gummifisch aus der Jackentasche und sagte, er habe diesen im Österreicherloch gefunden.» Mit dieser Geste, mit welcher er schallendes Gelächter erntete, habe er allen Anwesenden klargemacht, «dass es sich hier ja eigentlich ‹bloss› um ein Skirennen handelt und dass das doch kein Weltuntergang sei».

In 47 Tagen beginnen die 87. Internationalen Lauberhornrennen. Ein internationaler Grossanlass, den es in seiner heutigen Form kaum gäbe, wäre Viktor Gertsch nie gewesen. Entsprechend werden die Organisatoren den grossen Macher des «Hore»-Rennens zu würdigen wissen.

(Berner Zeitung)