Sieg in Burgdorf

Das Duell zwischen Burgdorf und Wiki-Münsingen verlief spannend und hätte auf beide Seiten kippen können. Die Aaretaler entschieden es schliesslich in der Verlängerung durch einen Treffer von Stefan Baumgartner mit 3:2 für sich. Zuvor hatten die ­Emmentaler 2:1 geführt, Michael Wenger für Wiki nach einem Gegenstoss zum 2:2 ausgeglichen. Die Startminuten hatten zuvor den Gästen gehört. Burgdorf fand danach besser ins Spiel, Wiki konnte umgekehrt vor dem 2:1 durch Stephan Moser fast zwei Minuten in doppelter Überzahl spielen. Ein Treffer fiel jedoch in dieser Situation nicht.

Lenze rettet gegen Sommer

Danach machten die Burgdorfer Druck. Wiki-Torhüter Lars Lenze behauptete sich jedoch in der 59. Minute gegen Martin Sommer, der frei stehend vor ihm aufgetaucht war. In der Verlängerung versuchten die Gastgeber ebenfalls, den Siegtreffer zu erzwingen. Baumgartner entwischte jedoch der Abwehr und erzielte den Siegtreffer für die Gäste.

Der nächste Erstligaklassiker steht für Wiki bereits am Mittwoch auf dem Programm. Die Aaretaler treten bei Unterseen-Interlaken an. (rkb)