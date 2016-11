Präsident wider willen, dafür gleich 44 Jahre lang

Als «Vater des Lauberhornrennens» ging er in die Geschichte ein, der Gründer des weltweit bekanntesten Weltcupabfahrtsrennens, Ernst Gertsch. Während 40 Jahren organisierte der Lauberhorngründer die Rennen mit geschickter Hand, ehe er 1970 die Führung an seinen damals 28-jährigen Sohn Viktor abgab.

Vehement angestrebt habe er das OK-Präsidium ja nicht, pflegte der Junior zu sagen: «Erst am nächsten Tag habe ich damals erfahren, dass mein ‹Ätti› an einer Medienkonferenz verkündete, ich sei sein Nachfolger.» Während 44 Jahren hatte Viktor Gertsch in der Folge das Präsidium inne. Vor drei Jahren übergab er die OK-Führung dem in Zimmerwald lebenden gebürtigen Wengener Urs Näpflin, der seinerseits bereits seit 40 Jahren in irgendeiner Form als Funktionär am «Hore»-Rennen tätig ist, so auch während 13 Jahren als Rennleiter.

Schon als 15-Jähriger machte Viktor Gertsch als Vorfahrer mit den Lauberhornrennen Bekanntschaft, später auch als aktiver Rennfahrer. Mit 24 Jahren trat er ins 1909 gegründete elterliche Sportgeschäft ein, welches er 19 Jahre später in dritter Generation übernahm. Vor sechs Jahren übergab er das Geschäft seinem Sohn Philipp.

Gertsch engagierte sich an vielen Fronten wie im Sporthändlerverband, war Feuerwehrkommandant und präsidierte Verkehrsverein und Skiclub. Er war sich auch nicht zu schade, während Jahren beim Wengener Abendlauf höchstpersönlich die Laufzeiten der im Ziel eintreffenden Athleten zu notieren.bpm (Berner Zeitung)