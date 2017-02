Feuz und der Flug in die Favoritenrolle

Beat Feuz ist die Ruhe selbst. Als die Schweizer Speedspezialisten vor zwei Wochen exklusiv auf der WM-Strecke in St. Moritz trainieren durften und der Emmentaler beim Sprung über die «Mauer» erst nach 84 Metern aufsetzte, liess er sich nicht viel anmerken. Ähnlich wie fünf Jahre zuvor an der Olympiahauptprobe in Sotschi habe es sich ­angefühlt, schon damals sei er «nahe am Schanzenrekord» gewesen, hielt der 29-Jährige fest.

Was insofern bemerkenswert ist, als er sich bei erwähnter Landung in Russland jene Knieverletzung zuzog, die ihn in der Endphase des Duells mit Marcel Hirscher um den Triumph im Gesamtweltcup an der Entfaltung seiner Qualitäten hinderte. Gestern jedoch, bei der Rückkehr auf die Corvi­glia, geriet gar Feuz ins Staunen.

Der Vorteil wird kleiner

Im ersten Training zur samstäg­lichen Abfahrt hatte der Schangnauer alle Konkurrenten hin­ter sich gelassen. Ausgerechnet Feuz, der die Übungseinheiten im Schongang zu bestreiten pflegt, lediglich die Schlüsselpassagen im Renntempo fährt. «Das ist vermutlich die erste Trainingsbestzeit in meinem Leben», hielt er fest, die Geschehnisse zu relativieren versuchend. «Heute waren wir Schweizer dank der zusätzlichen Trainingsfahrten im Vorteil, aber dieser wird nun von Tag zu Tag kleiner.»

Was gewiss zutrifft, die Ausgangslage aber kaum verschlechtert. Derweil sich Patrick Küng als Dritter einreihte, betonte Feuz das «sehr gute Gefühl», welches er auf der Piste habe. Der aggressive Schnee im Engadin behagt ihm, die Folgen des Sturzes von Kitzbühel spürt er nicht mehr. Er habe sich in Garmisch-Partenkirchen beim Osteopathen Max Merkel einer intensiven Therapie unterzogen, sich in den Abfahrten daher «nicht so knusprig» gefühlt.

Was erahnen lässt, wozu er dieser Tage in der Lage ist, belegte er doch auf der Kandahar die Ränge 5 und 3. Das für seine Verhältnisse dichte Programm – bis Samstag ist täglich ein Training oder ein Rennen vorgesehen – stellt kein Problem dar. Und wenn das lädierte linke Knie Pflege brauchen sollte, könnte er auf Merkels heilende Hände zählen. Zum ­Patientenkreis des in St. Moritz weilenden Deutschen gehören mehrere im Skisport tätige Landsleute, unter anderen Felix Neureuther.

Im Hinblick auf den Super-G hat Feuz seine Mitgliedschaft im Favoritenkreis angemeldet. Der Berner geht von einem «zügigen Lauf» aus, weil der mit der Kurssetzung betraute Italiener für schnelle Super-G bekannt sei. Ob das Rennen heute um zwölf Uhr wie geplant stattfinden kann, ist ungewiss, die Wetterlage instabil. Feuz macht sich darob keine Gedanken, konzentriert sich auf das Wesentliche. Weil er aus Erfahrung weiss, dass Ruhe zum Erfolg führen kann.

Verfolgen Sie das Rennen ab 12 Uhr live auf Bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)