Euphorie in Neuengland

Weltcuprennen in den USA sind in erster Linie Fernsehanlässe für die Alpenländer. Sie werden in der Regel im Bundesstaat Colorado ausgetragen, in entlegenen Skiresorts in den Rocky Mountains. Wer in diesen Gefilden eine Tageskarte löst, bezahlt über 100 Franken – die Vermögenden sind mehr oder weniger unter sich. Triumphiert kein Einheimischer, reicht die Resonanz in den Zeitungen maximal bis nach Denver.

Vor den Frauenrennen in Killington präsentiert sich die Ausgangslage grundlegend anders. Im «Boston Globe» ist von einem «inspirierenden Event» zu lesen. Seit Wochen sei die Tribüne ausverkauft, pro Tag würden 7000 Zuschauer erwartet, liess OK-Chef Herwig Demschar gegenüber der Nachrichtenagentur APA verlauten. Was für ein 800-Einwohner-Dorf ziemlich viel ist.

Der Österreicher Demschar, seit 20 Jahren in den USA arbeitend, hat in der Region «unglaubliche Begeisterung» ausgemacht. Killington liegt im Bundesstaat Vermont; der heutige Riesenslalom ist das erste Weltcuprennen an der Ostküste seit 25 Jahren. Im letzten Wettkampf, einem Frauenslalom in Waterville Valley (New Hampshire), reüssierte Pernilla Wiberg vor Vreni Schneider und Petra Kronberger.

Präsidiale Hoffnung

Die Begeisterung ist nicht nur in der Bevölkerung zu spüren. Mikaela Shiffrin hielt Ende Oktober in Sölden mit leuchtenden Augen fest, Killington sei eine Herzensangelegenheit. Die Slalomkönigin stammt aus dem Vail Valley und lebt heute auch dort, verbrachte die Mittelschulzeit jedoch in der Burke Mountain Academy, einem Skiinternat in Vermont. Bode Miller wuchs im 250 Kilometer von Killington entfernten Franconia (New Hampshire) auf, er trainierte in der Jugend oft am Sugarloaf (Maine). Sowohl Franconia als auch der Sugarloaf beherbergten in der Anfangszeit des 1966 gegründeten Weltcups mehrere Rennen.

Der Nachteil von Neuengland ist die geringe Höhe, in Killington liegt der Gipfel auf 1289 Metern über Meer. Wobei aus klimabedingten Nachteilen im 21. Jahrhundert auch Vorteile werden können. Derweil die Männerrennen in Beaver Creek – das Ziel der Birds of Prey liegt auf über 2600 Metern über Meer – wegen Schneemangels respektive zu hoher Temperaturen abgesagt werden mussten, konnten Demschar und seine Crew knapp zwei Wochen vor dem Start grünes Licht geben.

Tiger Shaw bezeichnet die Rennen in Killington gegenüber dem «Boston Globe» als grosse Chance, die in den Staaten triste Nachwuchssituation zu verbessern; der Präsident des US-Verbandes begründet seine Aussage mit der geografischen Nähe zu den Ballungszentren an der Küste. Was die Resonanz anbelangt, stösst der Anlass sowieso in eine neue Dimension vor. Laut APA haben sich über 200 Journalisten akkreditiert, vornehmlich Amerikaner. Fernsehbilder gibt es nicht nur in Europa, sondern auch in New York zu sehen. (mjs)