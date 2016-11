Ein Schock und zwei Fragezeichen

Immer diese Fragen. Sie beziehen sich auf den Gesamtweltcup, die Tour de Ski, den jeweiligen Grossanlass, zunehmend auf die Gesundheit. Dario Cologna sieht sich seit Jahren mit ihnen konfrontiert. Er weiss sich zu artikulieren, ohne alle Karten aufzudecken. Er spricht vom Gewinnen, vermag die Erwartungshaltung trotzdem im Rahmen zu halten.

Klippen pflegt der dreifache Olympiasieger elegant zu umschiffen – schelmisch grinsend oder eine Gegenfrage stellend. Dieser Tage jedoch sucht er länger nach Worten. Weil sich mehrere zentrale Punkte nicht um ihn, sondern um Verfehlungen der Konkurrenz drehen.

Die erstaunliche Praxis

Norwegen, das Mekka des Langlaufsports, gibt vor der am Samstag im finnischen Kuusamo beginnenden Weltcupsaison ein tristes Bild ab. Therese Johaug, die Nummer 1, wurde positiv auf ein Steroid getestet. Stimmt die Geschichte, welche zur Einnahme geführt haben soll, besteht die Ärztecrew der bestaufgestellten Langlaufequipe aus Ignoranten.

Martin Johnsrud Sundby, die Nummer 1 der Männer, wurde im Juli für ein Vergehen aus dem vorletzten Winter für zwei Monate gesperrt. Was generell wenig und im Sommer gar nichts ist – der 32-Jährige hatte die erlaubte Dosis des Asthmamittels Salbutamol um ein Vielfaches überschritten. Sundby wurde der Sieg im Gesamtweltcup 2014/2015 aberkannt, Cologna erbte. Die Freude hielt sich in Grenzen.

Der Engadiner spricht von einem «grösseren Schock», meint dabei erwähnte Fälle, aber auch die in diesem Kontext ans Licht gekommene Praxis der Norweger, Salbutamol präventiv einzuatmen. Das ist mittlerweile regelkonform, weil die Substanz gesunden Läufern nichts bringen soll; früher brauchte es dazu eine Ausnahmegenehmigung. Colo­gna ist selbst Asthmatiker, genehmigt sich morgens und abends einen Stoss über den Inhalator.

Der wirkungslose Spray

Was die Konkurrenten diesbezüglich tun, weiss er nicht. Er sagt, unter den Athleten gebe es keinen offenen Umgang mit solchen Fragen. Und sieht davon ab, ein Urteil abzugeben. Er hält lediglich fest, in Norwegen habe es vorher nie solche Fälle gegeben.

Weniger diplomatisch äussert er sich zur Gegnerschaft aus Russland. Nüchtern lässt er durchblicken, das Misstrauen sei schon vor dem Staatsdopingnachweis da gewesen. «Ich darf mich aber nicht zu stark mit diesen Gedanken befassen. Ich muss auf mich schauen, selbst wieder schnell unterwegs sein.»

Den nachträglichen Triumph im Gesamtweltcup ausgeklammert, wartet Cologna seit dem Doppelgold von Sotschi auf das ganz grosse Erfolgserlebnis. In der Saison 2014/2015 hinderte ihn der lädierte rechte Fuss, welchen er bei Olympia in extremis über Gebühr beansprucht hatte, an der Entfaltung seines Könnens.

Vergangenen Winter führte eine Zerrung an der linken Wade zum Ausstieg aus der Tour de Ski und später aus dem Weltcup. Wobei er den Mehrteiler schon zuvor verloren hatte. Der Asthmaspray erbrachte nicht die erhoffte Wirkung. Cologna hustete heftig, phasenweise fast permanent; die Regeneration zwischen den Etappen kam zu kurz.

Es schien, als liesse sein Körper keine Spitzenleistungen mehr zu. Bis der Bündner Anfang März, fünf Tage vor seinem 30. Geburtstag, das 90 Kilometer lange Wasaloppet zeitgleich mit dem Sieger als Fünfter beendete. Obwohl er zuvor nie länger als 50 Kilometer am Stück gelaufen war.

Die coupierten Loipen

Vor diesem Hintergrund ist seine Strategie im Hinblick auf die nächsten vier Monate zu verstehen. Weder der vierte Tour-de-Ski-Sieg noch der fünfte Gewinn der Kristallkugel stehen auf der Prioritätenliste weit oben. Zu schwer wiegen die zwei Fragezeichen, die Wade und das Asthma.

Zu gross ist die Ungewissheit bei Dauerbelastung, in jüngeren Jahren die wohl wichtigste Qualität des Münstertalers. Die WM in Lahti hingegen scheint auf sein Leistungsvermögen zugeschnitten: Genügend Erholungszeit zwischen den Einsätzen, überaus coupierte Loipen sowie der Fakt, wonach das 50-km-Rennen in der Skatingtechnik ausgetragen wird, was die Wade weniger reizt, sorgen für Zuversicht.

«Ich laufe, solange ich das Gefühl habe, Rennen gewinnen zu können.»Dario Cologna

In den letzten Wochen übernachtete Cologna zu Hause in seiner Davoser Wohnung in einem eigens eingerichteten Höhenzimmer. Das Höhentrainingprojekt läuft seit 2014, wird stetig optimiert. In Kuusamo könnte die Massnahme einen Nachteil mit sich bringen, ab dem zweiten Weltcupwochenende in Lillehammer hingegen sollte daraus ein Vorteil werden.

Cologna plant, das Prozedere Anfang Februar vor der Reise nach Lahti zu wiederholen; auf die vorolympischen Wettkämpfe in Pyeongchang wird er daher verzichten. Was keinesfalls bedeuten soll, dass ihn der Gipfel in Südkorea nicht mehr interessiert – im Gegenteil: «Ich laufe, solange ich das Gefühl habe, Rennen gewinnen zu können», stellt er klar.

Und ergänzt, er könne sich gut vorstellen, über die WM 2019 hinaus Spitzensport zu betreiben. Wobei es ihm gewiss lieber wäre, drehten sich die vorsaisonalen Gespräche künftig wieder um die Standardfragen. (Berner Zeitung)