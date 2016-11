«Das ist wie bei Feuz in der Abfahrt»

Seit vier Jahren arbeiten Sie mit Nathalie von Siebenthal zu­sammen. Wie hat sie sich in dieser Zeitspanne entwickelt?

Albert Manhart: Schritt für Schritt, aber in sehr grossen Schritten. Sie kam in den Weltcup, gewann sofort Punkte, lief eine super Tour de Ski. Im Jahr darauf stiess sie in die erweiterte Spitze vor. Geht es in diesem Stil weiter, wird sie in diesem Winter sehr, sehr weit vorne sein. Aber das darf man nicht erwarten.

Spricht etwas dagegen?

Konkret nicht, im Gegenteil: Die bei den Leistungstests gemessenen Werte sind besser als je zuvor; technisch hat sie sich ebenfalls entwickelt. Aber die Stagnation gehört zum Langlauf.

Wie meinen Sie das?

Jeder aufstrebende Athlet hat irgendwann eine Stagnationsphase, selbst Dario Cologna hatte eine. Nathalie hat in jungen Jahren verhältnismässig wenig Langlaufspezifisches trainiert; vielleicht ist es deshalb immer aufwärtsgegangen.

Warum ist sie so gut?

Punkt eins ist die Physis; das wurde ihr in die Wiege gelegt. Punkt zwei, und dieser unterscheidet sie von vielen andern, ist die emotionale Komponente.

In welcher Hinsicht?

Nathalie hat eine wahnsinnige Freude, Rennen zu laufen. Sprichst du mit anderen Athleten, dringt oft Respekt, manchmal gar Angst durch. Nathalie hingegen kann es jeweils kaum erwarten – und lässt sich von diesem Zustand beflügeln.

Müssen Sie von Siebenthal im Training gelegentlich bremsen?

Im Trainingslager macht sie schon sehr viel, da müssen wir eher als Bremser denn als Antreiber wirken. Weilt sie im Sommer auf der Alp, ist es schwierig, zwischen Training und Arbeit zu unterscheiden.

Woran denken Sie?

Wenn sie am höchsten Punkt des Geländes einen Zaun stellt, ist sie 45 Minuten lang unterwegs – auf über 1700 Metern über Meer. Sie trainiert nicht so wenig, wie viele glauben. Aber das, was sie im Vorbeigehen trainiert, steht nirgendwo geschrieben.

Wie gross ist das Volumen des festgehaltenen Trainings?

Wir sind bei 650 bis 700 Stunden pro Jahr angekommen, das sind 150 Stunden mehr als vor drei Jahren. Aus Norwegen hört man, dass die Besten über 1000 Stunden investieren. Bei Nathalie ist es schwierig, abzuschätzen, was durch die Arbeit dazukommt –«si isch eGschaffigi». Es ist nicht einfach, die Balance zu finden.

Wo liegt das Problem?

Was ist Arbeit? Was ist Regeneration? Wo ist die Grenze? Das sind die Kernfragen.

Sie bezeichnet die Arbeit auf dem Bauernhof als aktive Regeneration.

Das ist so, hat aber zwei Seiten. In der Vorbereitung kam sie einmal müde in einen Trainingskurs, nachdem sie zwei Tage lang «düregheuet het gha». Die ersten zwei Kurstage waren sehr hart.

Oft ist zu hören, technisch habe sie noch reichlich Reserven . . .

. . . das muss ich präzisieren: Es gibt Dinge, die sie technisch perfekt macht. Sie lässt die Skier unglaublich gut laufen, setzt sie extrem locker in den Schnee. Das hat sie im Gefühl – das ist wie bei Beat Feuz in der Abfahrt.

Wo finden sich die Reserven?

Bei der Position, wir arbeiten an der Stabilität. Ziel ist, dass sie den Oberkörper weiter oben und die Hüfte weiter vorne hat. Es wird von Jahr zu Jahr besser, aber wir sind noch nicht am Ziel. Reserven hat sie auch im Kraftbereich.

Altersbedingt?

Und wegen des Gewichts. Nathalie ist die Leichteste im Weltcup, vielleicht mit Ausnahme von Therese Johaug, aber die ist vorläufig nicht dabei (wegen eines positiven Dopingtests; die Red.). Wobei Johaug schon deutlich länger auf hohem Niveau trainiert und deshalb viel mehr Kraft hat. Wer technisch gut laufen will, braucht Kraft. Die fehlt Nathalie manchmal noch.

Von Siebenthals Skatingresultate sind besser als jene in den Klassisch-Rennen. Beherrscht sie die Skatingtechnik besser als die klassische?

Ja, aber die Differenz ist im letzten Jahr sehr klein geworden. Im klassischen Stil braucht sie zwei, drei Rennen, bis es passt. Im Skatingstil kann sie loslaufen und ist schnell.

(Berner Zeitung)