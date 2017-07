Zwangspause für Sempach

Es läuft der zweite Gang am Berner Kantonalen und Matthias Sempach muss gegen Curdin Orlik ran. Dann passiert es - der Schwingerkönig hängt ein und fällt ins Sägemehl. Er spürt einen Zwick und sofortige Schmerzen im Knie. Der Wettkampf war für ihn fortan zu Ende.

Die MRI-Untersuchung hat nun folgenden Befund ergeben, wie Sempach auf seiner Facebook-Seite erläutert: Ein Aussenband und das hintere Kreuzband sind gezerrt. Ausserdem macht dem Schwingerkönig ein Muskelfaserriss am Ansatz des äusseren Wadenmuskels zu schaffen.

«Weissenstein und Brünig kein Thema mehr»

Dann erläutert Sempach: «Die Teilnahme auf dem Weissenstein und am Brünig sind für mich somit leider kein Thema mehr. Über eine mögliche Teilnahme am NWS in Therwil entscheide ich zu gegebener Zeit. Bis zum Unspunnenschwinget sollte die Verletzung aber auskuriert sein.» Für die Genesungswünsche und die gedrückten Daumen danke er allen.

Die Absenz des Spitzenschwingers ist für die Equipe von Peter Schmutz eine wesentliche Schwächung im Hinblick auf den Brünig, vor allem aber mit Fokus auf Unspunnen, welches am 27. August stattfindet und den Saisonhöhepunkt darstellt. Die Hoffnung trägt deshalb das gesamte Team der Berner mit. Schliesslich fällt mit Mat­thias Glarner bereits ein anderer Schwingerkönig aus.

Noch nie gravierende Probleme mit dem Knie

Zuletzt musste der 31 Jahre alte Alchenstorfer wegen einer Muskelzerrung pausieren. Zum neuerlichen Ausfall sagt er: «Wäre dies das Unspunnenfest, hätte ich wohl weitergeschwungen. Aber ich möchte kein Risiko eingehen» – eben gerade im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt Ende August in Interlaken. Matthias Sempach hatte mit seinen Knien noch nie gravierende Probleme. «Ich wurde in meiner Karriere von Knieverletzungen verschont und klopfe auf Holz», sagt Sempach. (jaw/SI)