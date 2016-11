Wiler-Ersigen: Wie verflucht

Es gibt diese Tage, an denen man glaubt, von einem Fluch belegt zu sein. Zieht eine Sportmannschaft einen solchen Tag ein, kann sie beliebig oft aufs Tor schiessen – der Ball findet den Weg einfach nicht am Torhüter vorbei. Wiler-Ersigen verzeichnete im Cupviertelfinal ein deutliches Plus bei den Abschlüssen, hätte an einem anderen Tag sieben, acht, neun Tore erzielt.

Beim Gegner Rychenberg Winterthur spielte aber ein Torhüter, der über sich hinauswuchs. Ruven Gruber liess die Wiler-Akteure fast verzweifeln. Nur einen einzigen Treffer liess er zu, was im Unihockey selten vorkommt.

Nicht nur an Gruber, auch an der langarmigen und aufsässigen Abwehr bissen sich die Berner ihre Zähne aus. «Sie machten es sehr gut, sie haben den Sieg nicht gestohlen», lobte Wiler-Ersigens Trainer Thomas Berger. Mit seinen Leuten konnte der Rückkehrer an der Bande des zehnfachen Meisters derweil kaum zufrieden sein.

Im Abschluss mangelte es an Präzision, im Mitteldrittel fanden nur 4 von 19 Abschlüssen den Weg auf Grubers Gehäuse. Hingegen agierten die Berner «zu ungeduldig, zu kompliziert», wie Berger befand. Einzig Marco Rentsch fand eine Lösung – mit dem Rücken zum Tor. Da waren aber bereits sechsundvierzig Minuten gespielt.

In den Startminuten hatte es der NLA-Leader verpasst, der drückenden Überlegenheit das Führungstor folgen zu lassen. Stattdessen bremste Adrian Zimmermann den Schwung mit einem Bodenspiel, was eine Zweiminutenstrafe zur Folge hatte. Winterthur profitierte, ging in Überzahl in Führung. Kurzzeitig geschockt, musste Wiler-Ersigen eine Minute später gar den zweiten Gegentreffer hinnehmen.

«Das muss der Weg sein»

Im Mittelabschnitt liess Bergers Team vier Minuten Powerplay am Stück verstreichen. Rentschs Tor sollte das letzte des Abends bleiben – am Ende stand mit 1:2 ein Fussballresultat auf der Anzeigetafel.

Winterthur pflegt seit längerer Zeit einen defensiven Spielstil. «Auch wir bewegen uns in diese Richtung», sagt Berger. «Das muss der Weg sein.» Personelle Gründe für das Ausscheiden gibts keine. Wiler-Ersigen trat in Bestbesetzung an, spielte mit drei hochkarätig besetzten Linien.

Aufgrund des strengen Programms hatte Berger in den letzten Wochen einzelne Spieler geschont. Das Kader ist gross, hinter den Arrivierten warten Aufstrebende auf ihre Chance.

In einer Partie ist jedes Team bezwingbar, in Playoff-Serien hingegen setzt sich fast immer der Stärkere durch. Was erklärt, warum Wiler-Ersigen bereits zehn Meistertitel, aber erst zweimal den Cup gewonnen hat. Nun ist auch in dieser Saison kein Double möglich, es bleibt die NLA, welche einen höheren ­Stellenwert hat.

Rychenberg Winterthur, verstärkt mit der stolzen Zahl von sechs ausländischen Kräften, ist ebenfalls eine Equipe mit Titelambitionen. Gut möglich, dass sich die Kontrahenten in der entscheidenden Phase der Saison nochmals begegnen werden. (Berner Zeitung)