Wichtige Nebenrolle für Woods

Eigentlich ist der Ryder-Cup nur ein Showkampf, und doch löst kein anderer Golfevent derart viele Emotionen aus – bei den Zuschauern und den Spielern. Wer die Weltrangliste konsultiert, kommt zum Schluss: Die US-Mannschaft ist im Hazeltine National Golf Club in Chaska (Minnesota) der klare Favorit. Doch das war schon 2010, 2012 und 2014 so, und doch setzte sich die europäische Auswahl jeweils durch.

Eine erfolgreiche Mannschaft ist mehr als die Summe der Einzelspieler, das haben mittlerweile auch die Amerikaner verstanden. Entscheidend ist neben der mentalen Stärke vor allem, ob sich die von Berufs wegen zu Individualisten und Egoisten gewordenen Golfprofis unterordnen und gegenseitig anspornen können.

Tiger Woods fühlte sich in der ungewohnten Rolle jeweils nicht besonders wohl. Er hat zwar vier Einzel gewonnen und nur eines verloren (zwei Remis), aber insgesamt weist er als dominanter Golfer der Neuzeit eine negative Bilanz auf.

Peinliche Szene und viel Lob

Aufgrund seiner langen Verletzungspause – das Comeback steht kurz bevor – wird Woods diesmal nicht abschlagen, und doch ist er in Chaska mit von der Partie. US-Captain Davis Love III hat den Superstar wie vier andere zum Assistenzcaptain ernannt.

Am Mittwoch kam es zu einer peinlichen Szene, als sich Woods aufs Teamfoto stellen wollte, aber vom Fotografen weggeschickt wurde. Trotz dem Fauxpas äussern sich alle Beteiligten sehr positiv über den 40-Jährigen, sogar sein Rivale Phil Mickelson ist des Lobes voll.

«Ich kann kaum glauben, wie detailorientiert unsere Unterhaltungen waren», wird Mickelson auf der ESPN-Internetseite zitiert. Woods gibt sich Mühe, im Hintergrund zu bleiben, was bei seiner Popularität kein einfaches Unterfangen ist. Jedenfalls lehnte er im Vorfeld des Wettbewerbs Interviewanfragen ab. Offenbar soll er vor allem in Bezug auf die Strategie und die Zusammensetzung der Doppelpaare Einfluss nehmen.

Bubba Watson nahm Love hingegen wohl nur in die Betreuercrew auf, um eine unangenehme Situation zu vermeiden. Watson qualifizierte sich systembedingt nämlich nicht direkt für das US-Team, und obwohl Love vier «Captains Picks» zur Verfügung hatte, fiel die Wahl nicht auf die Nummer 7 der Welt.

Das hat einerseits mit dem Verlauf von Watsons Formkurve zu tun, anderseits wohl auch damit, dass er unter seinen Berufskollegen nicht besonders beliebt ist. Ob Assistenzcaptain für den Linkshänder die richtige Rolle ist?

Die Worte eines Todkranken

Ryder-Cup-Captains ziehen alle Register, um ihren Equipen Schub zu verleihen. So lud Love diese Woche Michael Phelps ein. Ob die Rede des erfolgreichsten Athleten in der olympischen Geschichte die US-Golfer inspiriert hat, lässt sich kaum beurteilen. Der Erfolg anderer Massnahmen ist hingegen unbestritten.

So rief 2010 Europas damaliger Captain Colin Montgomerie am Vorabend des Wettkampfs Severiano Ballesteros an und legte sein Mobiltelefon am Teammeeting auf den Tisch. Der damals todkranke Spanier, einer der besten Ryder-Cup-Spieler in der Geschichte, sagte: «Hello boys! Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Woche alle füreinander spielt. Ich werde jeden Schlag sehen und zu 100 Prozent mit euch sein. Ihr müsst den Ryder-Cup-Pokal nach Europa zurückbringen.»

Trotz Ballesteros’ schlechter Gesundheit habe er in dessen Stimme das Feuer und die Leidenschaft spüren können, beschreibt Rory McIlroy, damals ein Neuling, in der «Player’s Tribune» die Szene. Auch der derzeitige Captain, Darren Clarke, wird sich bestimmt etwas einfallen lassen. Obwohl: Die Europäer ­haben schon einen Motivationskünstler in der Garderobe. Der derzeit verletzte Ian Poulter amtet als Assistent .

Der Engländer gehört nicht zu den ganz Grossen, aber im Ryder-Cup pflegt er über sich hinauszuwachsen – 12:3-Bilanz! 2012 initiierte Poulter am Samstagnachmittag als Partner McIlroys mit fünf Birdies in Serie eine epische Aufholjagd. Kann er auch als Betreuer etwas bewirken? Oder spielt diesmal Woods das Zünglein an der Waage? (Berner Zeitung)