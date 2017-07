«Wer angreift, ist immer im Vorteil»

Sind Sie der Popstar unter den Schwingern?

Remo Käser: Einige Medien verwenden diesen Begriff, er kommt nicht von mir. Mich stört er nicht. Aber: Ich möchte als Sportler wahrgenommen werden, nicht als Popstar oder sonst wie.

Wer in den Printmedien der letzten Tage nach Remo Käser sucht, findet ein Bild von Ihnen in der «Automobil-Revue» und einen Artikel in der «Glückspost», in dem es unter anderem um Ihren ersten Kuss geht. Das Image kommt also nicht von ungefähr.

Würde ich mich den ganzen Tag lang nur mit Sport beschäftigen, wäre das nicht gut für die Psyche. Ich brauche den Kontrast. Und ich finde es nicht negativ, wenn sich die Leute auch für andere Dinge in meinem Leben interessieren als nur fürs Schwingen. Das ist doch cool. Ich bin locker, offen und glücklich damit. Weshalb also sollte ich nicht zur Verfügung stehen? Zudem sind solche Termine immer eine gute Lebensschule – wie mein Auftritt in der Tanzshow im Schweizer Fernsehen.

Der Auftritt fand am Abend vor einem Schwingfest statt...

... und ich war mir bewusst: Remo, wenn du hier mitmachst, musst du am Sonntag beim «Luzerner Kantonalen» zwäg sein. Sonst wird es heissen: Tanzen kann er, schwingen nicht. Zum Glück ist es aufgegangen. (Käser belegte Rang 4; die Red.) Jenen, die ihr Urteil bereits gefällt hatten, konnte ich damit den Wind aus den Segeln nehmen.

Sie sind auch auf Social-Media-Kanälen so stark präsent wie kein anderer Schwinger.

Die sozialen Medien werden immer wichtiger: für die Fans, für die Sponsoren. Damit kann ein junges Publikum abgeholt und allenfalls fürs Schwingen begeistert werden. Wer sich für mich interessiert, dem möchte ich eine schöne Gegenleistung geben. Dies kann ich via Facebook, Twitter und Instagram tun.

Aber Ihnen ist bewusst, dass diese Selbstvermarktung in der Schwingerszene nicht von allen goutiert wird.

Absolut. Aber wer mich mag, der unterstützt mich. Und wer mich nicht mag, würde mich auch nicht mögen, wenn ich weder Sponsoren noch Präsenz hätte. Mir ist wichtig, dass ich bodenständig bleibe, aber Neuem gegenüber aufgeschlossen bin.

Die jungen Konkurrenten Samuel Giger und Armon Orlik wählen einen anderen Weg. Was halten Sie davon?

Sie legen wesentlich weniger Wert auf die Öffentlichkeitsarbeit. Jeder muss selbst wissen, was für ihn stimmt. Ich kenne Schwinger, die Mühe damit haben, Artikel über sich zu lesen. Sie fühlen sich dadurch zusätzlich unter Druck gesetzt. Bei mir ist das überhaupt nicht der Fall.

Wer Käser heisst, schwingt und Sohn des Schwingerkönigs ist, der darf gar keine Probleme im Umgang mit Druck haben.

Es bringt nichts, sich über Druck Gedanken zu machen. Und von aussen darfst du dir sowieso keinen Druck auferlegen lassen. Ich kann das gut ausblenden. Zudem finde ich es schön, wenn die Leute auf mich zukommen, Interesse zeigen. Es ist doch besser, wenn sie interessiert sind, einen Artikel über mich in der Zeitung lesen statt einfach umzublättern.

Umgekehrt interessieren Sie sich auch für die Medien: Seit kurzem absolvieren Sie ein Praktikum bei TeleBärn.

Ich habe meine Lehre auf dem Bau gemacht, anderthalb Jahre lang als Spengler gearbeitet. Dann kam der Moment für eine Weiterbildung. Ich wollte aber noch etwas ganz anderes sehen, ehe ich entscheide, in welche Richtung die Ausbildung führen soll. Deshalb schnuppere ich nun bei TeleBärn als Videojournalist.

Sprechen wir über das Sport­liche: Sie zeigen in dieser Saison zwar äusserst konstante ­Leistungen...

... fünfmal Rang 4...

... aber der Exploit fehlt.

Oft vergab ich im fünften Gang den Einzug in den Schlussgang. Aber nun habe ich ein besseres Gefühl, die Explosivität ist zurückgekehrt. Der Biss und der letzte Wille sind wieder da.

Was bedeutet, dass der letzte Wille zuvor gefehlt hat.

Ich hatte eine Supervorbereitung, konnte im Winter während der Sportler-RS ideal trainieren. Und dann kam dieser «Schissdräck» mit dem Ellbogen. Ein Seitenband riss. Die Verletzung hat mich zurückgeworfen, auch mental. Aber nun fühle ich mich wieder gut. Im Training schwinge ich wieder ohne Tape, im Wettkampf trage ich es noch als Sicherheit. Und die grossen Aufgaben stehen erst noch an: das «Kantonale», die Bergfeste, Unspunnen.

Im Vorjahr haben Sie zwei Kranzfeste gewonnen, in Estavayer am «Eidgenössischen» den dritten Platz belegt. Was hat sich verändert?

Ich bin jetzt «Eidgenosse», das war ein wichtiger Schritt, mein grosses Ziel. Nun gilt es die Ziele neu zu definieren. Schliesslich willst du als Sportler immer mehr.

Zum Beispiel?

2019 gibt es wieder ein «Eidgenössisches». Beim letzten war ich Dritter, beim nächsten möchte ich noch etwas besser sein.

Ihr Ziel ist der Königstitel.

Es kommt nicht gut an, wenn ich sage, ich wolle Schwingerkönig werden. Dabei erzählt dir bereits jeder Jungschwinger, er wolle einmal König werden. Träumen ist erlaubt – auch bei mir.

Zu den stärksten Gegnern dürften auch in Zukunft die Nordostschweizer Orlik und Giger zählen. Sie schwingen zurzeit sehr stark. Motiviert Sie das speziell?

Auf jeden Fall. Ich sehe: Ich muss in jedem Training Gas geben, mich «is Füdle chlemme», sonst wird es nicht reichen. Die beiden zeigen ausgezeichnete Leistungen. Wie Orlik nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist, das hat mich beeindruckt. Schade, ist er nun in Affoltern nicht dabei. Ich bin gespannt, wie sich Giger gegen die Berner Elite schlagen wird.

Der Saisonhöhepunkt ist aber das Unspunnenfest. Es findet nur alle 6 Jahre statt, Kränze gibt es keine. Was möchten Sie in Interlaken zeigen?

Ich will angriffslustig schwingen, das Risiko suchen. Diese Saison schwinge ich überlegter als im Vorjahr – manchmal zu überlegt. Das Angriffige, das Unbeschwerte, das muss wieder da sein, dann kommt es gut. Denn: Wer angreift, ist immer im Vorteil. Kannst du dem Gegner dein Repertoire an Schwüngen aufzwingen, kommt er gar nie dazu, seine Schwünge durchzuziehen.

Würden Sie den Auftrag akzeptieren, für einen Teamkollegen einen Gegner stellen zu müssen?

Ja, sofern ich keine Chance mehr auf den Schlussgang besitze. Aber solange du im Rennen um den Sieg bist, darfst du nie auf Stellen aus sein. Wir sind als Team vor Ort, klar, aber letztlich ist Schwingen ein Einzelsport.

Wer wird gewinnen?

Ein Berner! (Berner Zeitung)