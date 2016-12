Vom Eigenbrötler zum Superstar

Die Norweger verfolgen inzwischen fast so begeistert Schach wie die Deutschen Fussball. Daran ist der junge Magnus Carlsen schuld. Das Wintersportland ist zur Schachnation geworden. In Osloer Cafés tauchten während der WM, die in den vergangenen drei Wochen in New York ausgespielt wurde, überall karierte Bretter auf. Die Spiele erfreuten sich trotz Zeitunterschied enormer Zuschauerzahlen.

Im nur etwas über 5 Millionen Einwohner zählenden Norwegen ist ein Landsmann, der es weit ­gebracht hat, schnell eine Iden­tifikationsfigur. Entsprechend gross war der Jubel, als der Nationalheld pünktlich zu seinem 26. Geburtstag am Mittwoch den Weltmeistertitel gegen den nun gleichaltrigen Russen Sergei Karjakin verteidigte. Die Preissumme von 600'000 Dollar (608'000 Franken) dürfte dem inzwischen zu den reichsten Männern Norwegens zählenden Carlsen nicht so wichtig gewesen sein.

Mit fünf Schach gelernt

Carlsens Eltern, die Mutter Chemikerin und der Vater Ingenieur, haben schon früh die Begabung des Jungen erkannt. Schon als Zweijähriger setzte Carlsen 50-teilige Puzzlespiele zusammen. Mit fünf brachte der Vater ihm das Schachspielen bei. Als Carlsen dann endlich lesen konnte, verschlang er die Weltliteratur des Schachspiels in wenigen Jahren.

Schnell geriet das Spiel zum Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Mit acht nahm er erstmals an einem Schachturnier teil und durfte später in die Schachsparte des norwegischen Spitzensportlergymnasiums. Dort lernte er auch den körperlichen Sport als Ausgleich zum geistigen schätzen. Zu Hause bei den Eltern spielte er ununterbrochen Schach.

Carlsen erzeugte erstmals internationales Aufsehen, als er mit 13 Jahren Grossmeister wurde. Damals spielte er erstmals gegen Anatoli Karpow in Reykjavik. Der frühere Weltmeister war so beeindruckt vom Jungen, dass er ihn mit der Grosszügigkeit der Etablierten öffentlich als den zukünftigen Weltmeister anpries. 2013 erfüllte sich die Prophezeiung dann auch.

Doch wenn die Norweger Carlsen heute in Interviews sehen, erkennen sie kaum das eigenbrötlerische, etwas kauzige, noch immer ohne Freundin bei den Eltern wohnende Schachgenie wieder, als das Carlsen noch vor wenigen Jahren galt.

Carlsen ist ein Werbeträger für internationale Marken geworden und musste sich den Anforderungen der Marketingstrategen stellen. Der junge Mann tritt heute abgebrühter, härter auf. Vor einiger Zeit antwortete Carlsen auf die Frage, warum er neuerdings immer so grimmig gucke, dass seine PR-Leute ihm gesagt hätten, dass er so gucken soll. Auch Kleidung und Frisur, alles ist heute durchgestylt.

Die Norweger wissen aber, dass ihr Volksheld eine andere Seite hat. Er ist scheu und zurückgezogen, im Umgang recht schwierig. Das hat ihm dabei geholfen, so gut zu werden. (Berner Zeitung)