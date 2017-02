Unsanftes Wecken

Es war eine turbulente Pause. Während sieben Wochen bestritt Martin Rubins Team keinen Ernstkampf. Ruhig verliefen Weihnachtszeit und Januar bei Wacker Thun deswegen nicht. Durch eigenwillige Kommunikation, Disharmonie auf Funktionärsebene und Ungereimtheiten in Bezug auf den Transfer von Nationaltorwart Flavio Wick machten die Berner Oberländer von sich reden. Nun wird endlich wieder Handball gespielt; darüber dürften sich die Verantwort­lichen heuer noch ein bisschen mehr freuen.

In der ersten Partie des Jahres trifft Wacker gleich auf die Kadetten Schaffhausen, den grossen Rivalen. In Olten ermitteln die mit Abstand erfolgreichsten Teams der letzten Saisons heute Samstag (19.15 Uhr) einen Platz im Cupfinal von morgen Sonntag, und wer sich durchsetzt, dürfte den Titel auch gleich gewinnen, steht mit Abstiegsrundenteilnehmer GC oder Nationalliga-B-Vertreter Endingen doch in jedem Fall eine Mannschaft gegenüber, über welche die Szenegrössen kaum stolpern.

Den Thunern fehlt unverändert Nicolas Raemy, der nach Gehirnerschütterung und Schleudertrauma am Comeback arbeitet. Aufs Feld kehrt derweil mit Lenny Rubin ein anderer Leistungsträger zurück, er soll bereits wieder in toller Form sein.

Eine Woche nach dem Final 4 wird die Meisterschaft fortgesetzt; mit dem Heimspiel gegen Kriens (11. Februar, 17 Uhr) wird der Kampf um eine gute Ausgangslage im Hinblick auf die Playoffs beginnen.

Verfolgen Sie den Livestream von Handballtv.ch ab zirka 19 Uhr auf unserer Webseite. (Berner Zeitung)