Überzeit mit weniger Zeit

Carlsen vs. Karjakin wird kaum in die Schachgeschichte eingehen wie frühere, teilweise spektakuläre, politisch brisante WM-Titelkämpfe. Dabei wären die Voraussetzungen des Endspiels attraktiv. Austragungsort ist New York, auf der einen Seite vertritt der Norweger Magnus Carlsen gewissermassen den Westen, er ist ein Genie, blitzschnell und offensivfreudig, gleichzeitig eloquent, smart, ein Kleidermodel. Ihm gegenüber steht Sergej Karjakin aus Russland, wo Schach immer noch ein bisschen wichtiger ist als anderswo. Er ist auch ein Wunderkind, aber zurückhaltend, eher bieder, defensivstark.

Karjakin wehrt sich glänzend

Nachdem die 12. Partie unentschieden endete, geht das Duell in die Verlängerung. Vielleicht war die letzte Partie symbolisch für den Verlauf des Finals, endete sie doch nach nur 35 Minuten im 10. Remis. Es entwickelte sich, für den neutralen Beobachter, eine langweilige Begegnung. Unerklärlich, warum Carlsen den Vorteil der weissen Figuren nicht ausspielen wollte, sondern schnurstracks ins Unentschieden lief.

Experten verfolgen das Treffen Carlsens mit Karjakin dennoch fasziniert. Yannick Pelletier, bester Schweizer Schachspieler und Grossmeister mit Wohnsitz in Frankreich, sagt: «Ich fand die Partien überhaupt nicht langweilig. Es geht um viel, es sind gegensätzliche Figuren, das Niveau war in teilweise enorm langen Spielen sehr, sehr hoch, grobe Fehler ­leistete sich keiner.»

Pelletier vermutet, dass sich Carlsen im Tiebreak am Mittwoch mit verkürzter Bedenkzeit einen Vorteil erhofft: «Das war eine rein mathematische Entscheidung. Carlsen sieht grössere Chancen, im Schnellschach, wo er ebenfalls als bester Spieler der Welt gilt, zu ­gewinnen.» Zudem sei die Nummer 1 der Weltrangliste zufrieden gewesen, habe er im 10. Spiel seine Niederlage korrigieren können. «Es ist erstaunlich, wie stark sich Karjakin wehrt. Sogar Carlsen hat grosse Mühe gehabt, sich Stellungsvorteile zu erarbeiten.»

Und so blickt die Schachwelt heute ein letztes Mal gebannt nach New York. Pelletier findet es keineswegs unglücklich, wird die Entscheidung im Tiebreak fallen. «Man kann in der heutigen Zeit nicht mehr wie früher über 24 oder 48 Partien einen Weltmeister küren, selbst wenn das fairer wäre. Damals dauerten WM-Titelkämpfe monatelang», sagt der Bieler. «Es ist ausgezeichnet, gibt es eine Entscheidung am Brett. Früher hätte Carlsen bereits gewonnen, weil dem Titelhalter ein Unentschieden genügte.»

Natürlich hänge am Mittwoch fast alles von der Tagesform ab. «Aber so ist Sport», sagt Pelletier. «Andere Athleten trainieren vier Jahre, und dann ist nach 10 oder 20 Sekunden an den Olympischen Spielen alles vorbei.» Der 40-Jährige sieht Carlsen in der Favoritenrolle. «Aber es geht um Nuancen. Und Karjakin hat weniger Druck. Es ist nun mehr denn je auch eine mentale Sache.»

Carlens Sieg am Geburtstag?

Yannick Pelletier hat eine ausgezeichnete Bilanz gegen die Finalisten. Er bezwang Carlsen zweimal, als dieser noch ein Teenager war, und vor einem Jahr sensationell an der Mannschafts-EM. In zehn Partien gegen den Skandinavier hat er dreimal gewonnen und fünfmal verloren. Karjakin schlug er, als dieser 13 Jahre jung, aber bereits ein Grossmeister war.

Später kam ein Remis dazu. «Ich würde in einem Titelkampf gegen Carlsen vielleicht 21/2 oder 3 Punkte machen und gegen Karjakin etwa 4», sagt Pelletier, «zumindest gemessen an den Elo-Zahlen. Ich bin allerdings ein zäher Kämpfer und weiss mich gegen sehr starke Spieler oft gut zu verteidigen. Vielleicht könnte ich etwas mehr herausholen.»

Ein Titelgewinn Carlsens, findet Pelletier, wäre besser für den Schachsport. «Er ist die Nummer 1 und das frische Gesicht unseres Sports.» Heute wird Carlsen übrigens gleich alt wie der Weltranglistenneunte Karjakin, er feiert seinen 26. Geburtstag – und arbeitet an seiner Legende. Pelletier sieht den Norweger jedoch noch nicht in den Top 3 der Schachgeschichte. «Der Beste ist natürlich Garri Kasparow, er hat unseren Sport geprägt und dominiert wie keiner zuvor und danach.

Hinter ihm kommen für mich der Amerikaner Bobby Fischer sowie der Kubaner José Raúl Capablanca, weil sie aus Ländern stammten, in denen Schach eine untergeordnete Rolle spielt. Ihr Erfolg war sehr bemerkenswert.» Weil das auch auf Carlsen zutrifft und weil dieser noch so jung ist, traut es Pelletier dem Norweger zu, irgendwann zu den Allergrössten des Schachsports zu gehören. Ein Sieg heute würde gewiss helfen. (Berner Zeitung)