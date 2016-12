Trainer im Fokus: Ein Tag mit René Berliat

Mittwochabend, die Kälte klirrt an der Gemeindegrenze zwischen Bern und Köniz. Es ist kurz vor Weihnachten, die Strassenlampen hüllen den Nebel, der die Könizstrasse hinaufschleicht, in ein golden-oranges Licht. Die Stimmung mutet bizarr an, die Weissensteinturnhalle, dieser hell beleuchtete Betonkoloss, ragt wie ein UFO in einem Science-Fiction-Film aus den tanzenden Nebelschwaden heraus.

In der Halle wärmen sich die ­Unihockeyspieler vom NLA-Klub Floorball Köniz für ihre Trainingseinheit auf. Sie passen sich die Lochbälle zu, dehnen sich, machen Sprints. Sie lachen und scherzen. René Berliat beobachtet das Geschehen, die linke Hand in die Hüfte gestützt, in der rechten eine Taktiktafel haltend.

Der Chefcoach wirkt konzentriert, beinahe angespannt. Während der Normalbürger gerade sein Nachtessen zubereitet oder sich auf dem Sofa vor dem TV-Gerät fläzt, geht für den 48-Jährigen der Arbeitstag in die letzte Phase. Plötzlich hastet Berliat in Richtung Eingang, öffnet einen Schrank neben der Eingangstür. «Fast hätte ich die Musik vergessen. Das pusht die Jungs, motiviert sie beim Warmmachen», sagt er und bringt die Boxen der Stereoanlage mit Berner Rap zum Vibrieren.

Berliat scheint angespannt, der Trainerjob ist seine Leidenschaft. Er will seinen Jungs das perfekte Training bieten, selbst wenn der nächste Ernstkampf erst am 7. Januar ­ansteht. Da hat zu viel Lockerheit keinen Platz. Mit dieser Professionalität erinnert er an den Fussballstartrainer Pep Guar­diola – selbst wenn die beiden ­optisch Welten trennen.

Je 50 Prozent

9 Stunden vorher: Es ist kurz vor 10 Uhr. Berliat ist locker drauf wie ein skandinavischer Surfer im Urlaub, dem er punkto Aussehen näher ist als dem Südländer ­Guardiola. Von seiner Unkompliziertheit könnten sich viele Menschen eine Scheibe abschneiden. Für den Fototermin begibt sich Berliat extra an seinen Arbeitsplatz, obwohl er schon Ferien hat.

Sein Büro in der Abteilung Bildung, soziale Einrichtungen und Sport der Gemeinde Köniz, wo er den Bereich Vermietungen betreut, liegt nur etwa 300 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Ein kurzes «Hallo zäme» zu den Bürokollegen, ehe er sich seiner Trainerjacke entledigt. «Macht sich besser», sagt er lachend.

Die Fotografin hat leichtes Spiel, Berliat posiert wie ein Profi. Ruck, zuck, und die Bilder sind im Kasten. Zurück in seinem Haus, das er zusammen mit seiner Mutter bewohnt, wird schnell klar: Dieser Mann hat Energie für zwei Leben. Zu 50 Prozent arbeitet er für die Gemeinde. Zu 50 Prozent ist er bei Floorball angestellt. Offiziell.

In Tat und Wahrheit leistet Berliat ein höheres Pensum für seinen Herzensklub, mit dem er seit fast dreissig Jahren eine Art Ehe führt. Er fungiert nicht nur als Coach des Fanionteams, er bildet auch Trainer weiter, kümmert sich um den Nachwuchs, leitet einmal wöchentlich das Training der U-14. «Die 50 Prozent stimmen nur auf dem Papier», sagt er.

Für Typen wie ihn, den Heavy-Metal-Fan, hat der Duden wohl das englische Wort «Freak» aufgenommen. Berliat liebt Unihockey, er lebt es mit jedem Atemzug. Er denkt an seinen Sport, wenn er aufsteht. Macht sich Gedanken über Taktik und Spielzüge, bevor er einnickt.

Die Qualität ist wichtig

Dienstags arbeitet Berliat ganztags für die Gemeinde, mittwochs, donnerstags und freitags den halben Tag. Die restliche Zeit widmet er dem Unihockey. Er ­erachtet es als Privileg, dies zu tun. Dass ihm sein Arbeitgeber entgegenkommt, empfindet er «als alles andere als selbstverständlich». Dafür ist er dankbar.

Meistens tragen die Unihockeyaner ihre Spiele am Wochenende aus. Und so steht der Montag im Zeichen der Analyse. Dann wertet Berliat Videos aus, schneidet Szenen der Spiele zusammen, die er seinen Spielern am Abend im Training präsentiert. Er entwickelt Wochenziele, tauscht sich mit seinen Assistenten aus, brütet über Trainingsformen.

Bei drei Einheiten pro Woche überlässt er nichts dem Zufall. Die Zeit ist knapp, jedes Detail muss stimmen. Am liebsten würde der Vollblutcoach für das Mittwoch- und das Donnerstagstraining über ­jeden einzelnen Gegenspieler ­Videos anfertigen, «damit meine Jungs alle Bewegungen kennen». Er fände es erstrebenswert, alle Überzahl- oder Unterzahlsequenzen der Kontrahenten zusammenzuschneiden, «damit wir immer wissen, wie sich die Gegner verhalten».

Doch auch Ber­liats Tag hat nur 24 Stunden, und selbst vor Energie strotzende Typen wie er brauchen Schlaf. Umso wichtiger, dass die Qualität der Übungseinheiten stimmt.

In seinem Element

Die Aufwärmphase in der Weissensteinhalle geht zu Ende. Ber­liat trommelt seine Akteure im Halbkreis zusammen. Er strahlt jetzt viel Ruhe aus, wirkt auto­ritär. «Ihr kennt die nächste Übung, ich verlange Konzentration.» Sagt es, setzt sich auf eine der typischen Langbänke in Turnhallen, beginnt Notizen auf einen Block zu kritzeln. Etwa alle 10 Sekunden hebt er den Kopf, beäugt seine Akteure, bespricht sich kurz mit seinem Assistenten.

Berliat ist in seinem Element, mit jeder Faser seines Körpers lebt er mit. Vor der nächsten Übung lobt und tadelt er seine Spieler, ehe er sich wieder zurückzieht, beobachtet und aufsaugt, was seine Jungs bieten. Hie und da greift er korrigierend ein, nimmt Rücksprache mit dem Assistenten. Das Training vergeht wie im Flug. Zu schnell für einen wie Berliat, der am liebsten den ganzen Abend in der Turnhalle verbringen würde.

Der Autodidakt

Der Könizer frönte in seiner Jugend auch dem Fussball und dem Streethockey. Erst 1986 kam er mit Unihockey in Berührung. «Ich sah im Bus jemanden mit einem Trainingsanzug des Vorgängerklubs UHC TLS Köniz, was mein Interesse weckte.» Berliat besuchte ein Training, verliebte sich in die Sportart, einige Monate später spielte er in der ersten Equipe. «Die Kameradschaft war besser als anderswo. Das Spiel war intensiv, und es war ein Pioniergeist zu spüren. Das reizte mich.»

Bald erkannte der Jüngling, der damals eine wilde Mähne trug, wie wichtig die Ausbildung von Jugendlichen ist. 1989 war er bei der Gründung eines ­B-Junioren-Teams involviert. 1991 übernahm er das Coaching der ersten Elitejunioren. Aus Spass am Spiel wurde Passion. Berliat sog alles auf, was mit Unihockey zu tun hatte, reiste auf eigene Faust ins Ausland, bildete sich weiter, machte den J + S-Leiter-Kurs.

Bei Turnieren in Schweden merkte er, dass das Spiel im Mutterland des Unihockeys «wie von einer anderen Welt war». Er adaptierte Dinge, die er dort sah, gab sie weiter, holte sich einen Vorsprung in Technik und Taktik.

1995 war die Zeit reif: Nach einer verkorksten Saison, die im Abstieg aus der NLA gemündet hatte, stieg er zum Headcoach auf. Er revolutionierte das Training, selbst Kugelstosslegende Werner Günthör konnte er für sporadische Athletiktrainings gewinnen. Jahr für Jahr zog Berliat Junioren in die erste Equipe hoch.

Die Früchte seiner Akribie erntete er 1998/1999, just in jener Saison, als der Verein erstmals unter dem Namen Floorball Köniz firmierte (er entstand aus der Fusion zwischen dem UHC Köniz und dem UHC Lerbermatt). «Es war eine traumhafte Saison, wir verloren kein Spiel», erinnert sich Berliat mit Stolz. Die Könizer stiegen in die NLA auf, und am Ende der Spielzeit gewannen sie sensationell den helvetischen Cup.

Lehrjahre in Schweden

Sein Fachwissen erweiterte Berliat in Schweden, als er für zwei Saisons (2002–2004) als Coach in der zweithöchsten Liga bei ­Alba IBK gewirkt hatte. «Dort oben wartet niemand auf einen Schweizer. Ich war nahe am Scheitern, als Mensch und als Coach, konnte es aber durchziehen. Das hat mein Selbstvertrauen gestärkt, mich zu einem bes­seren Trainer gemacht», sagt er rückblickend.

Zurück in der Schweiz war er bald wieder bei Floorball involviert, gewann 2008 zum zweiten Mal den Cup. Im Sommer 2009 übernahm er die U-21 des Agglomerationsklubs, parallel dazu, zwischen 2007 und 2011, betreute er auch das Nationalteam. Seit Januar 2015 ist er wieder Chefcoach bei Floorball – nebst all seinen anderen Funktionen.

Mittlerweile verfügen die Könizer – Berliat sei Dank – über die wohl beste Nachwuchsabteilung der Schweiz. Während viele Kontrahenten auf Ausländer setzen, bestreiten die Vorstädter diese Saison fast durchwegs mit Einheimischen. «Mehr als 90 Prozent der Akteure haben wir selber ausgebildet», sagt Berliat.

Letzte Saison gewann Berliat zum dritten Mal den Cup. Im «Superfinal» um den Meistertitel scheiterte Köniz jedoch nach einem dramatischen Spiel (8:10) vor fast 8000 Zuschauern an GC. Und so fehlt Berliat diese eine wichtige Trophäe, jene des helvetischen Meisters, nach wie vor in seinem Palmarès. Um sie zu gewinnen, tut er alles, dafür verzichtet er auf vieles.

Zwanzig Jahre lebte Berliat ohne Partnerin. «Ich hatte doch gar keine Zeit für eine Freundin», sagt er verschmitzt. Bis ihn Amors Pfeil vor einigen Monaten an einem Musikfestival in Deutschland endlich wieder traf. «Schreiben Sie das ruhig», sagt er, um zu verdeutlichen, wie viel Herzblut er schon ins Unihockey, und fast ausschliesslich ins Unihockey, gesteckt hat.

Als im Gespräch die Leidenschaft von Coachs thematisiert wird, steht Berliat auf, greift ins Bücherregal, holt die Biografie von Pep Guardiola hervor. «Ich lese fast alle Bücher über Trainer, das bringt mich weiter», sagt er nur. Dessen ist sich Berliat wohl gar nicht bewusst: Im Geiste sind er und der Spanier Zwillingsbrüder. Nur optisch und lohnmässig trennen die beiden Welten.

Und erfolgstechnisch die Anzahl Meistertitel. Wohl kaum ein Trainer in der Schweiz hätte einen ­nationalen Titel so sehr verdient wie dieser Freak, der seinen Sport derart liebt. (Berner Zeitung)