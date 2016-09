«Russland hat gegen alle Regeln verstossen»

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vernahmen, dass wegen der Whistleblowerin Julia Stepanowa die Datenbank der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada gehackt worden war?

Matthias Kamber: Wir von Antidoping Schweiz hatten in der Vergangenheit aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nur sehr zögerlich Daten in das Wada-System eingegeben. Seit Anfang Jahr sind wir verpflichtet, deshalb laden wir zum Beispiel die Formulare mit den TUE (medizinische Ausnahmebewilligungen; die Redaktion) hoch. Aber ich fand die Sache immer heikel.

Warum?

Wir wussten nicht, wie gut die Daten geschützt sind. Das Problem ist, dass während der Olympischen Spiele diverse Leute vom IOC auf alle Daten Zugriff erhalten. Nicht die Datenbank als Ganzes, sondern ein derartiges Log-in ist gehackt worden. In dieser Hinsicht muss die Sicherheit verbessert werden,

Die Gruppierung Fancy Bears veröffentlicht seither scheibchenweise medizinische Ausnahmebewilligungen. Richtet sie damit grossen Schaden an?

Einerseits ja. Ich finde es nicht richtig, dass ein Athlet an den Pranger gestellt wird, der für ein ohne verbotenes Medikament nicht behandelbares Leiden legal eine Ausnahmebewilligung erhalten hat. Im Fall von Nino Schurter zum Beispiel geht es um alte TUE. Heute ist das fragliche Medikament bis zu einer gewissen Dosierung erlaubt; er muss also nicht einmal mehr einen Antrag einreichen. Anderseits werden durch die Veröffentlichung die Finger auf einen wunden Punkt gelegt. Vergleicht man die TUE, stellt man fest, dass nicht alle Sportverbände mit den Ausnahmebewilligungen gleich verfahren.

Wie werden die TUE konkret vergeben?

International aktive Athleten müssen sich an ihren Verband wenden. Fabian Cancellara und Nino Schurter haben ihre TUE von der UCI (Weltradverband; die Redaktion) erhalten. Diese Ausnahmebewilligungen akzeptiert Antidoping Schweiz automatisch. Für die anderen Sportler haben wir eine Kommission von sechs unabhängigen, aber von uns entschädigten Ärztinnen und Ärzten aus verschiedenen Fachgebieten, welche die Anträge beurteilen. Diese Bewilligungen gelten national.

Wird überall so seriös und unabhängig abgeklärt?

Es gibt Wada-Richtlinien, an die man sich halten muss. Manchmal bin ich aber überrascht, wenn ich sehe, dass TUE für eine lange Dauer erteilt werden. Wir selber wenden zum Teil noch schärfere Kriterien an, als es die Wada verlangt. Wenn jemand mit 18 Jahren zum ersten Mal Ritalin nehmen will, sind wir zurückhaltend. Ritalin kann bezüglich Konzen­tration durchaus leistungsfördernd sein.

Wird mit den Ausnahmebewilligungen Missbrauch betrieben?

Wir wissen, dass früher im Radsport Missbrauch betrieben wurde. Die Situation hat sich gebessert, aber es gibt Problemsub­stanzen: Glucocorticoide etwa dürfen als Salbe aufgetragen und inhaliert, nicht aber gespritzt werden. Das ist bei Kontrollen schwierig zu unterscheiden.

Hunderte von Sportlern haben das bis 2015 legale, durch den Dopingfall Maria Scharapowa bekannt gewordene Herzmittel Meldonium konsumiert. Ist das nicht der beste Beweis, dass Sportler jedes Medikament nehmen, wenn sie sich einen Vorteil verschaffen können?

Das ist schon eine Tendenz. Doch ich habe mit vielen Leuten im Ostblock gesprochen. Dort wurde Meldonium quasi als Nahrungsergänzungsmittel betrachtet. Weil der Missbrauch offensichtlich war, kam es auf die Dopingliste. Allerdings hat die Wada einen Fehler gemacht.

Inwiefern?

Sie hat die Sache zu wenig genau untersucht. Die Substanz wird zwar rasch abgebaut, aber sie ­lagert sich in den roten Blutkörperchen ein und ist dadurch ­später in tieferer Konzentration wieder nachweisbar. Deshalb konnte zum Beispiel die Schwimmerin Julia Efimowa nicht gesperrt werden.

Empfinden Sie es nicht als störend, dass in Ausdauersportarten der Anteil der Asthmamittel Konsumierenden x-fach höher ist als in der Bevölkerung?

Man muss bei der Interpretation aufpassen: Viele Menschen merken gar nicht, dass sie an Asthma leiden, weil sie sich zu wenig ­anstrengen. Eine Schweizer Studie hat zudem gezeigt, dass man durch intensives Training im Chlorwasser oder in der Kälte Leistungsasthma entwickeln kann. Soll man nun Sport in hoher Intensität verbieten, weil er krank macht?

Sind diese Asthmamittel nicht leistungssteigernd?

Wenn man sie inhalativ anwendet, nicht; sie erweitern nur die Bronchien. Aber sie verhindern bei einem Asthmaanfall eine Muskelverkrampfung. Entscheidend ist letztlich die Dosierung. Was der norwegische Langläufer Martin Johnsrud Sundby gemacht hat, ist für mich Doping, keine Fehlinterpretation.

Können Sie das erklären?

Man weiss, dass etwa ein Zehntel der eingenommenen Menge in der Lunge ankommt. Sundby hat gebastelt, einfach zehnmal mehr eingeworfen. Die Sache wurde etwas schöngeredet, aber ich interpretiere das Vorgehen anders: Vor dem Hintergrund, dass Salbutamol in hoher Konzentration anabol wirkt, ging es um eine Leistungssteigerung.

Entgegen der Empfehlung der Wada hat das IOC russische Athleten in Rio zugelassen. Ist es für Sie als Dopingbekämpfer ein beunruhigendes Zeichen, dass die beiden wichtigsten Partner derart uneins sind?

Ein sehr beunruhigendes Zeichen. Ich habe das IOC nicht verstanden. Ich habe den McLaren-Report genau gelesen, mehrmals mit den Whistleblowern gesprochen und bin zum Schluss gekommen: Russland hat gegen alle Regeln verstossen.

Und die wären?

Wir haben den Wada-Kodex, die olympische Charta, die Unesco-Konvention und die Europaratskonvention, welche die Russen auch unterzeichnet haben. Wenn ein System gegen Regeln verstösst, muss man das ganze System ausschliessen – auch wenn Individuen betroffen sind.

Das sehen einige anders.

Es läuft in vielen Bereichen so. Ich nehme gern ein Beispiel aus der Forschung: Die EU hat mit Horizon 2020 ein hoch dotiertes Projekt ausgeschrieben. Die Teilnahme ist an Regeln gebunden, etwa an die Personenfreizügigkeit mit Kroatien. Wenn die Schweiz nicht mitmacht, werden unsere Forscher nicht zugelassen, auch wenn sie noch so gut sind. Der Olympiaausschluss wäre ein starkes Zeichen gewesen, und die Russen verstehen nur diese Sprache. Sie haben sich nie entschuldigt, jetzt kommen die Fancy-Bears-Attacken aus Russland. Ich habe wenig Hoffnung, dass in Russland bald ein Gesinnungswandel stattfindet.

Wie müsste Ihrer Meinung nach die Dopingbekämpfung auf internationaler Ebene in Zukunft organisiert sein?

Ich sehe ein Modell mit drei Akteuren: 1. die Wada, die Regeln setzt, Labors akkreditiert, Untersuchungen durchführt und Sanktionen verhängt; 2. die internationalen Sportverbände, die mithilfe ihrer Aushängeschilder respektive Vorbilder für die Erzie­hungsmassnahmen sorgen; 3. eine International Testing Agency (ITA), die für die Dopingkontrollen, die Angabe der Aufenthaltsorte und die Ausnahmebewilligungen zuständig wäre.

Was versprechen Sie sich von diesem Modell?

Es hätte viele Vorteile. Keine einzelne Organisation hätte zu viel Macht, es gäbe keine Zielkonflikte mehr, die Qualität der Kon­trollen und der Laboruntersuchungen nähme zu, die Vorschriften zum Beispiel, was die Angabe der Aufenthaltsorte betrifft, würden harmonisiert.

(Berner Zeitung)