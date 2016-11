Rosberg behält die Nerven und wird Weltmeister

Rang 2 in Abu Dhabi reicht für Rang 1 in der Gesamtwertung: Nico Rosberg, der 31-jährige Deutsche mit finnischen Wurzeln, krönt sich in seinem 206. Grand Prix zum 33. Formel-1-Weltmeister. Zum 29. Mal in der 67-jährigen Geschichte der Königsklasse fiel die Entscheidung erst im letzten Rennen, zehn Fahrer hatten die Wende noch herbeiführen können. Nicht aber Lewis Hamilton, obwohl der 31-jährige Brite alles dafür tat: Er triumphierte von seiner 61. Poleposition aus, feierte den 53. Sieg, den 10. in dieser Saison und den 4. in Serie. Und er machte das Ganze mit grenzwertiger Bremstaktik nochmals spannend.

Via Funk wurde Hamilton mehrfach aufgefordert, schneller zu fahren. Er ignorierte dies, weil seine einzige Chance darin bestand, dass die Konkurrenz Rosberg vom Podest verdrängen könnte. Doch weder Sebastian Vettel als Dritter noch Max Verstappen als Vierter waren dazu in der Lage, auch wenn sie nach 305 Rennkilometern nur 0,8 beziehungsweise 1,6 Sekunden auf den Sieger verloren.

Federer in der Mercedes-Box

So entschied der neunfache Saisonsieger Rosberg die WM mit 385:380 Punkten für sich, so wurde er 34 Jahre nach seinem Vater Keke Rosberg ebenfalls Champion. Als erstem Weltmeistersohn war dies Damon Hill 1996 gelungen, ebenfalls 34 Jahre nach Vater Graham. Einen «Rekord» ist Rosberg nach dem Abschiedsrennen von Felipe Massa (9.) und Jenson Button (Ausfall) losgeworden: Er war jener Fahrer mit den meisten GP-Siegen (23) ohne WM-Titel. Diese Marke gehört nun wieder Stirling Moss (16). Diese Statistik interessierte den neuen Champion natürlich nicht. Feiern war angesagt, und als Gast von Mercedes war Roger Federer in der Silberpfeil-Box dabei.

Im Rennen hatte sich Rosberg per Funk über die Bremstaktik von Hamilton beschwert («Die letzten Runden machten überhaupt keinen Spass»), doch auf dem Podest und bei der Pressekonferenz war der Ärger verflogen. «Es ist ein Wahnsinn, unglaublich, ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen.» Danach schienen ihm die Worte auszugehen: «Was soll ich hier noch labern? Ich bin einfach happy und danke allen, die mir geholfen haben, diesen Titel zu gewinnen.»

Hamilton verhielt sich anständig: «Kompliment an Nico. Er machte das ganze Jahr wie auch heute kaum Fehler. Ich gratuliere ihm. Und ich bin stolz auf meine zehn Siege im Jahr.» Trotzdem konnte sich der entthronte Weltmeister einen Seitenhieb ans Team nicht verkneifen: «Mercedes hat fast ausnahmslos einen guten Job gemacht. Es gab viele positive, aber leider auch wenige negative Seiten.»

Damit meinte der Brite das Rennen in Malaysia von Ende September, als er mit 23 Sekunden Vorsprung mit Motorschaden ausgeschieden war. Es war bei Mercedes der einzige technische Defekt im Jahr 2016, der zu einem Ausfall führte. Von möglichen 42 Podestplätzen schaffte das Silberpfeil-Duo deren 33. Den einzigen Doppelausfall gab es Mitte Mai beim teaminternen Crash in Katalonien.

(Berner Zeitung)