Richards neue ­Chance

Schnell ist Kris Richard eigentlich immer gewesen. Im Kartsport überzeugte er mit seinem Speed, auch in der Formel BMW fuhr er vorne mit. Den grossen Coup landete der Thuner aber in der vergangenen Saison, als er mit seinem Honda Civic in Diensten des Oberaargauer Rennstalls Rickli Motorsport den European Touring Car Cup gewann, sich damit zum Tourenwagen-Europameister küren liess.

Die ihm unbekannten Rennstrecken hatte der 22-Jährige rasch in den Griff gekriegt, er gewann nicht weniger als fünf Rennen, wurde dreimal Zweiter.

Live im Fernsehen

Richards Ziel ist es, mittelfristig Profirennfahrer zu werden, sein Geld ausschliesslich mit dem Motorsport zu verdienen. Auf dem Weg dorthin erhält der Oberländer eine weitere Chance, sich zu beweisen. Im Südtiroler Privatteam «Target Competi­tion» bietet sich Richard die Gelegenheit, 2017 die Touring Car Championship Germany zu fahren.

Es handelt sich um eine vom ­Allgemeinen Deutschen Automobil-Club organisierte, viel beachtete Meisterschaft. Die Rennen werden auf Sport 1 in über 100 Ländern direkt übertragen. Bereits haben sich 42 Piloten eingeschrieben. «Klar fährt man sich nicht absichtlich in die Kiste, aber die eine oder andere Rangelei mit Feindberührung wird es sicher absetzen», sagt Kris Richard vor dem Saisonstart Ende April in Oschersleben.

Sein Honda ist 350 PS stark und kostet gut 150'000 Franken. Für die ersten drei Saisonrennen in Deutschland, Österreich und Holland hat Richard das Geld zusammen; das Budget (rund eine Viertelmillion) für die gesamte Saison ist allerdings noch nicht gesichert. Richard muss nicht nur schnell sein, sondern auch dafür sorgen, dass sich die freien Werbeflächen auf seinem Auto bald füllen werden. (Berner Zeitung)