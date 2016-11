Merz’ heftiger Schmerz

Am 5. Oktober verlor Wacker in Winterthur 20:30. Andreas Merz war zu Beginn im Tor der Gäste gestanden, Mitte der ersten Hälfte wich er Marc Winkler. Es ist nicht auszuschliessen, dass es sich hierbei um den letzten Einsatz des morgen 31 Jahre alt werdenden Aargauers gehandelt hat. Der Routinier verspürt seit der Saisonvorbereitung Hüftschmerzen, und wie eine Untersuchung ergeben hat, leidet der Schlussmann der Thuner, Eckpfeiler bei den Titelgewinnen 2012 und 2013, an Früharthrose.

Im Frühsommer 2017 endet Merz’ Kontrakt mit den Berner Oberländern. Verlängern wird er ihn aller Voraussicht nach nicht. «Es wäre ein unvernünftiger Entscheid. Und bisher war ich nicht der Typ, der unvernünftige Entscheidungen getroffen hat.» Die Hüftprobleme nämlich, die werden nicht verschwinden; das haben ihm die Ärzte beschieden.

Möglich sei, erklärt der Kundenberater eines hiesigen Energieversorgungsunternehmens, dass die Schmerzen vorübergehend nachlassen würden. In diesem Fall würde der langjährige Schlüsselspieler das Training wieder intensivieren. Gegenwärtig nimmt er an etlichen Übungseinheiten nicht teil. Er bestreitet vornehmlich den Athletikteil, um fit zu bleiben. Macht er Bewegungen, die ein Handballgoalie gewöhnlich so macht, meldet sich der Körper innerhalb von 30 Minuten.

Der «Halb-Torwarttrainer»

Die Probleme sind nicht auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführen, auf einen Unfall oder dergleichen. Sie sind schleichend aufgetaucht, im Grunde eine Folge der steten Belastung.

400 Nationalliga-A-Partien hat Merz bislang bestritten. Dass nicht mehr viele dazukommen werden, seine mutmasslich letzte Saison primär aus Zuschauen bestanden haben wird, bedauert der Absolvent eines Betriebswirtschaftsstudiums. «Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe.»

Mit der Karriere abgeschlossen indes hat er noch nicht. Er fühlt sich unverändert als Aktiver, versteht sich als Teil der Mannschaft. «Nun habe ich bis auf weiteres eben eine andere Rolle: Ich bin der Back-up.» Der Routinier ist überdies «Halb-Torwarttrainer», wie er sagt, steht den beiden Teamkollegen mit Rat und Tat zur Seite, freilich ohne sich aufzudrängen.

Spätestens nun, da Merz’ Ausfall feststeht, erweist sich die Aktion von Coach Martin Rubin als klug, den Vorstand um Geld für die Verpflichtung eines weiteren Keepers gebeten zu haben. Obwohl der Ex-Nationalspieler, mit Winkler in den letzten Saisons Co-Nummer-1, nicht zur Verfügung steht, kann der Titelanwärter auf zwei starke Goalies zählen: auf das Eigen­gewächs – und auf André Willimann, der im Sommer dazugestossen ist und überzeugende Auftritte hingelegt hat.

Vielleicht aber sind die Hüftschmerzen im Frühling so weit abgeklungen, dass Merz doch noch zu ein paar Einsätzen gelangen wird. Der bereits in Vergessenheit Geratene kommt unvermittelt zurück und führt den Klub mit den letzten Taten seiner Laufbahn zum Gewinn der Meisterschaft: Es wäre ein Ende nach Drehbuch – und ein würdiger Abschluss einer grossen Karriere.

(Thuner Tagblatt)