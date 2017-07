Kommt Zeit, kommt Tat

Der Dialog zum Abschluss gehört an den Anfang. Kilian Wenger steht neben Christian Stucki. Beide sind soeben als Sieger geschultert worden. Wenger: «Ich bin überglücklich. Ich musste angreifen, ich wollte angreifen.» Stucki: «Hast du ja gar nicht.» Wenger: «Stimmt, ich habe gekontert.» Stucki: «Nun hast du mich das erste Mal bezwungen.» Wenger: «Das ist sehr speziell. Darauf habe ich zehn Jahre lang gewartet.» Stucki: «Isch öppe Zyt worde!»

Der Auszug belegt zweierlei: Wengers Erleichterung und Stuckis Grösse in der Niederlage. Denn eine solche war es für den Seeländer, selbst wenn er unmittelbar nach dem Schlussgang zum Sieger des «Berner Kantonalen» ausgerufen wurde: zum Sieger 1b, punktgleich hinter seinem Bezwinger, dem Sieger 1a. Den letzten Gang verlieren und trotzdem ein Gewinner sein, das hat Stucki noch nie erlebt. Wobei es anzufügen gilt, dass der 32 Jahre alte Kilchberg-Sieger per se selten verliert.

Gegen Wenger zog er im 17. Vergleich nach einem mutigen Angriff mit Kurz erstmals den Kürzeren. Wenger konterte und bezwang den Hünen vor über 12'000 mehrheitlich überraschten und begeisterten Besuchern am Boden. «Ich habe wohl zu viel riskiert, ma fois tant pis», sagt Stucki. «Ich bin erschrocken, hat er so früh gezogen», sagt Wenger. Und: «Dieser Sieg bedeutet mir extrem viel. In der Liste der wichtigsten Erfolge kommt er gleich nach dem ‹Eidgenössischen› 2010.» Zwei Sieger im Hoch

Nicht immer vermochten die Schwinger in Affoltern beim Publikum grosse Emotionen zu wecken. Das Berner Teilverbandsfest litt zuweilen unter dem frühen Ausscheiden der verletzten Spitzenschwinger Matthias Sempach und Mike Müllestein (siehe Zweittext); und darunter, dass der hoch eingestufte Gast Samuel Giger nie in die Entscheidung einzugreifen vermochte. Stucki hingegen dominierte nach Belieben. Er bezwang seine Gegner im Eiltempo und schien kaum schlagbar zu sein.

Wenger war nach fünf Gängen punktgleich mit Matthias Aeschbacher; er durfte dank Königsbonus gegen Stucki antreten und kam zum Coup. «Ich wollte unbedingt, dass es endlich klappt mit einem Sieg gegen Stucki. Hätte er nicht gezogen, hätte ich im weiteren Verlauf alles riskiert und damit natürlich auch eine weitere Niederlage in Kauf genommen.» So aber gab es zwei Gewinner, die sich in den letzten Wochen mit hervorragenden Darbietungen in den Favoritenkreis fürs Unspunnenfest geschwungen haben. Es sind zwei Sieger mit zwei Geschichten.

Reifer hier, aktiver da

Hinter Wengers Steigerung steckt ein Reifeprozess. Nach dem Gewinn des Königstitels 2010 war er dem Druck der Öffentlichkeit nicht gewachsen. Er wurde für sein Tun und Handeln kritisiert, wollte es allen rechtmachen, verlor die Unbeschwertheit. Nun hat er gelernt, die Ansprüche zu verarbeiten. Aus dem scheuen Bub aus Horboden ist ein immer noch zurückhaltender, aber besonnener 27 Jahre alter Spitzensportler geworden.

Dieses Jahr wirkt er so locker und unbeschwert wie in früheren Jahren. «Ich bin gelöster», sagt er. «Der Druck ist bei uns auf viele Schultern verteilt, ich habe mehr Routine. Und: Ich schwinge nur noch für mich, und nicht mehr, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden.» Die Folge: vier Schlussgangteilnahmen zuletzt, zwei Siege am «Oberaargauischen» und am «Kantonalen».

In Stuckis Fall war die Lockerheit nie das Problem, vielmehr die zuweilen passive Schwingweise. Nach durchzogenem Saisonstart nahm sich der Seeländer vor, aktiver zu werden, aggressiver zu schwingen. Die Folge: zwei Triumphe an Kranzfesten mit je sechs Siegen, die Parforce-Leistung am «Innerschweizerischen» und der starke Auftritt am eigenen Teilverbandsfest.

In Affoltern stand Stucki dank 1,25 Punkten Vorsprung bereits vor dem letzten Gang als Co-Sieger fest. «Es läuft gut», sagt der Seeländer. «Und im Schlussgang wollte ich nicht, dass sich die Zuschauer langweilen müssen.» Dank Stucki ist Unterhaltung garantiert – im und neben dem Sägemehl. (Berner Zeitung)