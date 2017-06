Jungtalent misst sich mit den Bösen

Über 4000 Zuschauer sind am Sonntag in Grindelwald Grund ­dabei, wenn über 200 Schwinger bemüht sind, einander gegen­seitig ins Sägemehl zu legen. Die Schwingerliste verspricht einige Prominenz: Die Oberländer Könige Kilian Wenger und Matthias Glarner treten an, ebenfalls Matthias Sempach, der Schwinger­könig aus dem Emmental. Auch weitere «Eidgenossen» wie Niklaus Zenger, Simon Anderegg, Bernhard Kämpf oder Remo Käser sind gemeldet.

Doch man findet auch einheimische Namen auf der Liste. Gleich sieben Mitglieder des Schwingklubs Grindelwald – sechs aus Grindelwald, einer aus Burglauenen – steigen am 25. Juni in die Zwilchhosen. Mit Jahrgang 2000 der Jüngste von ihnen ist ­Samuel Gerber, angehender Zimmermann im ersten Lehrjahr.

Erfolg in Tramelan

Für ihn ist es in vielerlei Hinsicht ein spezielles Fest. Er schwingt nicht nur, sondern war auch beim Aufbau dabei. Letzten Samstag half er bei der Installation des Festzelts, Anfang Woche packte er nochmals in der Arena an, als es die Zäune zu montieren galt. Sein Arbeitgeber, die Zimmerei Brawand, stellte dem OK hierfür drei Männer zur Verfügung.

Samuel Gerber bestreitet in Grindelwald sein fünftes Aktivfest in dieser Saison. Insgesamt ist es erst sein sechstes. Er befindet sich in der Übergangsphase von den Jungschwingern zu den Aktiven. «Es ist sicher ein Umgewöhnen, wenn man plötzlich mit grossen, starken Männern zusammengreifen muss», sagt der Blondschopf. Bisher stand er noch keinen «Eidgenossen», aber sehr wohl schon diversen Kantonalkranzern gegenüber. Besiegen konnte er noch keinen.

Dennoch feierte er in der laufenden Saison bereits einen schönen Erfolg: Am Bern-Jurassischen Schwingfest Mitte Mai in Tramelan gewann er drei von sechs Gängen und klassierte sich als Vierzehnter im Mittelfeld.

Ziel am Sonntag: Drei Siege

Samuel Gerber begann als Zehnjähriger mit dem Schwingen. Einen familiären Hintergrund gibt es nicht – Samuel ist der erste von Gerbers, der schwingt. Kollegen nahmen ihn an Feste mit, und der Sport gefiel ihm. «Damals fand in Interlaken der Unspunnenschwinget statt», erinnert er sich. Eine zusätzliche Motivation, sich selber mal ins Sägemehl zu wagen.

Inzwischen trainiert er pro Woche einmal im Schwingkeller und einmal im Kraftraum. «Es ist ein schöner, anspruchsvoller Sport», sagt Gerber. Ihn fasziniert die Technik. Und dass in jeder Begegnung alles möglich ist. «Auch, dass mal ‹ä Chliinä dr Stucki cha näh›.»

Sein Talent ist auch den Trainern im Schwingkeller aufgefallen. «Sämi hat einen grossen Willen und eine gute Technik», sagt Nachwuchstrainer Ruedi Zurfluh. «Ich traue ihm einige Erfolge zu.» Im Mentalbereich könne er sicher noch an sich arbeiten – und etwas Gewicht zulegen.

«Wenn ich drei Gänge gewinnen könnte, wäre das schön.»

Bei den Jungschwingern gehört Gerber inzwischen zu den Grös­seren. Bei den Aktiven hingegen müsse er den Erfolg mehr über die Technik suchen, sagt er. Und wie lautet sein Ziel am Wochenende? «Am Jungschwingertag vom Samstag will ich zu den Besten gehören und das Zweiglein holen.» Und am Sonntag bei den Aktiven den Kranz? «Nein, nein — dafür reicht es noch nicht», sagt er und schmunzelt. «Aber ich will angreifen. Wenn ich drei Gänge gewinnen könnte und es in den Kranzausstich schaffe, wäre das schön.» (Berner Oberländer)