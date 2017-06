Jeff und die starken Männer

Und dann saust die Axt auf den Baumstamm, es ist ein harter, metallener Ton, der durch die Luft schnellt, wenn Stahl auf Holz trifft. Späne so gross wie sein Unterarm fliegen durch die Luft, und Jeff Ryser holt aus zum nächsten Schlag. Sein Gesicht verzerrt sich vor Konzentration, seine Augen, die mit dem Grün seines Australien-Shirts korrespondieren, verengen sich kurz zu Schlitzen, die Armmuskeln sind gespannt.

Der Standing Block Chop, wie diese Disziplin heisst, ist ein archaischer Kraftakt, aber nicht nur. Beim Sportholzfällen komme es auch auf die Technik an, sagt Ryser, und auf Erfahrung. Schlage er im richtigen Winkel, «schafft das Bieli im Holz». Und der Baum fällt schnell.

An diesem Wochenende messen sich die besten Schweizer Sportholzfäller in Montreux. Der 38-Jährige aus Ipsach übt ein letztes Mal vor dem grossen Anlass, hier, im Solothurner Hinterland, wo er sich regelmässig mit drei Sportsfreunden trifft. Bei Timbersports, wie das sportliche Holzfällen auf Englisch heisst, geht es darum, Holz so schnell wie möglich in Stücke zu hacken oder in Scheiben zu sägen.

Eigentlich wie Golfen

Holz fällen sei ähnlich wie Golf spielen, sagt Jeff Ryser auch. Der richtige Schläger, sprich die richtige Axt, ist matchentscheidend. Oder die Säge, die die Holzfäller in der Regel selber zusammenbauen. Auch das Trainingsholz haben Ryser und seine Kollegen selber geschlagen, einheimische Pappel, sie eignet sich besonders gut. Trainieren während der Arbeit liegt allerdings nicht drin: Auch wenn die Szene in der Schweiz ausschliesslich aus Förstern und Zimmermännern besteht, fehlt im von Maschinen geprägten Alltag die Zeit, nebenbei noch schnell von Hand einen Baum zu fällen.

Die Axt also ist kostbar. Nicht nur, weil sie bis zu 700 Franken kostet, sondern weil sie in der ­Regel massgeschneidert ist. Sie kommt nur im Wettkampf zum Einsatz, und Unregelmässigkeiten im Holz können ihr übel zusetzen. Sportholzfäller brauchen ungefähr jedes Jahr eine neue. Jeff Ryser wirft einen fast zärtlichen Blick auf seine Axt, die jetzt aus einem Stück Holz ragt. Er liess sie in Neuseeland anfertigen. Dort gibt es einen Handwerker, der auf Bestellung arbeitet. Keine Axt ist gleich wie die andre. In Australien und Neuseeland ist Sportholzfällen ein Beruf.

Dort würden sie in Socken oder barfuss hacken, sagt Ryser, der Beinschutz, den die Schweizer tragen, ist dort, am anderen Ende der Welt, eine Lachnummer. Tatsächlich gebe sehr selten Unfälle, weder hier noch dort.

Impressionen der Rookie World Championship 2017.

Quelle: Youtube

Aus hartem Holz geschnitzt

«Du könntest noch einen Underhand machen», schlägt Ryser jetzt Kollege Matthias Knörr vor. Dieser trägt ein Leibchen der walisischen Nationalholzfäller (nach Wettkämpfen werden Trikots getauscht) und trägt schon einen vorgefertigten Holzblock zur blauen Anrichte. Beim Underhand Chop zeigt es sich, wie gewandt ein Holzfäller im Zerteilen eines bereits gefällten Baumes ist. Der Teilnehmer steht auf dem Block, der beidseitig bearbeitet werden muss. Internationale Topzeiten liegen bei unter 20 Sekunden.

Knörr führt den finalen Schlag elegant aus, genau wie die vorangegangenen Bewegungen, zwei von ihm geschnitzte Bären und ein Wolf schauen im Hintergrund zu. Das monotone Schlagen hat etwas Beruhigendes, etwas von einer ästhetisch ansprechenden Performance. Überhaupt erinnert die ganze Szenerie natürlich an ein Kunstwerk, an den Holzfäller, ein Bild, das der Berner Ferdinand Hodler 1908 für die 50er-Note gemalt hatte. Es hing auch schon in Bundesratsbüros.

Lange Tradition

Natürlich geht es während eines Wettkampfes hektischer zu und her, die Bewegungen sind abgehackter. Die ersten Woodchopping-Meisterschaften fanden 1891 in Tasmanien statt, kurz nach der Gründung der australischen Axemen’s Association. In der Schweiz gibt es keinen Verband, die sogenannte Schweizer Meisterschaft im Sportholzfällen wird vom Motorgerätehersteller Stihl durchgeführt. Dieser hatte den Sport in den USA 1985 professionalisiert, indem er sechs Disziplinen festlegte (siehe Box). Jeff Ryser und seine Kollegen organisieren aber auch selber Anlässe, die zweite Woodchopping Competition findet Anfang August statt, hier auf dem Feld vor der Holzwerkstatt, wo sie sonst trainieren.

Jeff Ryser zeichnet einen nächsten Baumstamm, stellt ihn auf den Bock, holt aus. Gigantische Späne wirbeln durch die Luft. (Berner Zeitung)