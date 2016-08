Sagt Ihnen der Name Werner Bürki etwas?

Matthias Sempach: Das war ein Schwingerkönig. Persönlich kannte ich ihn aber nicht.

Bürki hat 1940 als letzter Schwinger mit einer «3» am Rücken den Königstitel gewonnen. Bleibt diese Serie bestehen?

Ich bin zum Glück nicht abergläubisch.

Aber ist es nicht so: Im Prinzip zählen Sie mit 30 Jahren im Schwingsport zum alten Eisen.

Im Kopf fühle ich mich noch jung. Und dank meines Alters kann ich auf viel Erfahrung an Grossanlässen zurückgreifen.

Spüren Sie die Belastung?

Ja, vor allem am Morgen. Wenn ich aufstehe, fühle ich mich nicht mehr wie ein 20-Jähriger. Und im Training ist das Aufwärmen mittlerweile das wichtigste Element.

Sie haben einst erwähnt, dass Sie nur dann die Bestleistung abrufen können, wenn die Batterien voll sind. Sind sie geladen?

Ich habe alles unternommen, damit die Batterien voll sind.

Konkret: Was haben Sie in den letzten Tagen und Wochen vor dem Fest gemacht?

Ich bereite mich im Prinzip seit letztem Oktober auf den Tag X vor. Nach meinem letzten wettkampfmässigen Auftritt Ende Juli am Brünig habe ich noch einmal 14 Tage lang hart trainiert. Und die zwei letzten Wochen vor dem Fest ging es nur noch darum, die Batterien zu laden.

Sie hatten eine Saison mit viel Auf und Ab, waren überragend am Schwarzsee und auf der Rigi, anfällig beim «Emmentalischen» und beim Berner «Kantonalen». Welchen Matthias Sempach werden die Zuschauer in Estavayer zu sehen kriegen?

Ich bin mit meiner Saison zufrieden. Wenn man bedenkt, dass ich von einer schweren Fussverletzung zurückgekommen bin, sind die drei Festsiege ein schöner Erfolg. Ich hoffe natürlich, dass ich in Estavayer meine Topform finden werde.

Sie haben die letzten zwei Grossanlässe für sich entschieden: das «Eidgenössische» 2013, Kilchberg 2014 . Wie wichtig ist diese Erkenntnis in mentaler Hinsicht?

Diese Tatsache gibt mir Vertrauen und macht mich ruhig.

Burgdorf 2013 war für Sie ein aussergewöhnliches Fest: das «Eidgenössische» fast vor der Haustür, viele Zuschauer, beste Stimmung, der Königstitel. Schauen Sie sich ab und an die Videoaufzeichnung an?

Ja, das kommt vielleicht alle drei Monate einmal vor. Ich brauche die Bilder aber nicht nur, um Emotionen zu wecken; sie dienen auch der Analyse. Anfang Saison hatte ich Mühe mit dem Kurz, er gelang an den Festen nicht wie gewünscht. Also habe ich mir Aufzeichnungen von Burgdorf angesehen und analysiert, wie ich dort den Schwung gezogen hatte.

Auf Burgdorf folgt Estavayer. Was erwarten Sie vom Fest in der Romandie?

Der Slogan der Veranstalter lautet: «Leidenschaft und Emotionen.» Ich bin überzeugt, dass das Fest dem Spruch gerecht werden wird. Ich freue mich auf die welsche Gemütlichkeit. Der eine oder andere Zuschauer wird den Wettkampf in bester Stimmung mit einem Gläschen Wein erleben (schmunzelt). Und sportlich wird es ein höchst interessantes Fest, weil einige Junge drücken.

Youngsters wie Armon Orlik, ­Samuel Giger und Remo Käser haben den Schritt an die Spitze geschafft. Wird der Generationenwechsel in Estavayer vollzogen, oder können sich die Routiniers nochmals behaupten?

Der Beste soll gewinnen.

Wem trauen Sie den Titel zu?

Was das Können anbelangt, sind rund zehn Schwinger dazu fähig. Aber wer König werden will, muss über zwei Tage konstant gut schwingen und fähig sein, einen «Eidgenossen» nach dem anderen zu bezwingen. Das verkleinert den Kreis. Es dürfte bei den fünf üblichen Favoriten bleiben.

Konkrete Namen, bitte.

Joker!

Anders gefragt: Wen fürchten Sie am meisten?

Ich habe vor jedem Gegner Respekt. Auch Mittelschwinger können einem Spitzenschwinger ein Bein stellen.

Klar ist: Der Sieg wird über die Berner Mannschaft führen. Sollte in Estavayer kein Berner triumphieren, dann . . .

. . . wäre das eine Enttäuschung. Aber ich sage immer wieder: Ein Berner Sieg ist keine Selbstverständlichkeit.

Am «Eidgenössischen» nehmen 278 Schwinger teil. Ist das nicht zu viel, respektive wird das sportliche Niveau nicht verwässert?

Jeder dieser 278 Schwinger hat sich seine Selektion verdienen müssen. Ausserdem dürfen diverse Kranzschwinger in Estavayer nicht schwingen.

Am Fest werden über 200 000 Zuschauer erwartet. Fürchten Sie nicht, dass es im Schwingen einmal ähnliche Ausschreitungen geben könnte wie im Fussball?

Da habe ich keine Bedenken.

Immerhin kommt es vermehrt vor, dass auf Schwingtribünen gepfiffen wird. Stört Sie das?

Ja, das gehört nicht auf den Schwingplatz. Dieses Jahr habe ich es aber nur einmal erlebt. Und das Publikum wurde vom Speaker sofort zurecht gewiesen.

Was, wenn es doch einmal zu Ausschreitungen kommen sollte?

Dann würde ich mich für meine Sportart schämen. Ich bin ein bisschen erstaunt, gibt es nicht mehr Sportler – konkret: mehr Fussballer –, die solche Vorkommnisse öffentlich verurteilen. Aber vieles beginnt oft mit dem Verhalten auf dem Platz.

Wie meinen Sie das?

99,9 Prozent der Schwinger verhalten sich auf dem Schwingplatz korrekt. Der Entscheid der Kampfrichter wird akzeptiert. An anderen Orten wird ausgerufen, sobald der Schiedsrichter pfeift. Dieses Verhalten ist nicht vorbildlich, schürt zusätzlich Emotionen und wirkt sich auf das Publikum aus. In diesem Bereich gelten Schwinger als Vorbilder.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)