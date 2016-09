Eklat ausserhalb des Boxrings

Es ist nur eine kurze Meldung, doch sie lässt aufhorchen. «Boxing Kings haben den ehemaligen Champion Yves Studer gebeten, den Gym-Schlüssel abzugeben. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft», steht seit Donnerstag auf der Facebook-Seite des Berner Boxklubs geschrieben.

Jahrelang waren Daniel Hartmann, Präsident und Besitzer der Boxing Kings, und der ehemalige Profi Yves Studer durch dick und dünn gegangen. Und nun warf Hartmann seinen ehemaligen Zögling Knall und Fall aus dem Klub. Was war passiert? Interessanterweise decken sich die Aussagen der beiden Protagonisten, nur werden sie völlig unterschiedlich gedeutet.

Das Fass zum Überlaufen brachte die Tatsache, dass Hartmann zu Ohren kam, Studers Gattin trainiere nun bei Bruno Arati . Der Chef der Boxing Kings wertet dies als Vertrauensbruch, weil er sich einst in Unfrieden von Trainer Arati trennte.

Seiner Frau hätten die veränderten Stundenpläne nicht gepasst, sagt derweil Studer. «Sie ist eine eigenständige Person; ich mache ihr keine Vorschriften.» Der Mittelgewichtler, der vier Jahre nach seinem Rücktritt nach wie vor regelmässig trainiert, betont, für ihn persönlich wäre ein Klubwechsel kein Thema gewesen.

Eine Frage der Loyalität?

Hartmann war von Studer schon vor dem Eklat enttäuscht gewesen. Er hatte viel Geld und noch viel mehr Zeit in den gebürtigen Freiburger investiert und empfand dessen Verhalten als illoyal. «Er hat keine Dankbarkeit gezeigt, das hat mich schwer getroffen», meint Hartmann, der zugibt, in der Nacht nach dem verbalen Zusammenstoss kaum geschlafen zu haben.

Es stimmt, dass der ehemalige Meister der europäischen Nicht-EU-Staaten es ablehnte, die Amateure des Vereins zu trainieren und vermehrt mit Profi Alain Chervet zusammenzuarbeiten. Nach seinem Rücktritt hätten sich seine Prioritäten verschoben, und das Boxen sei noch weiter in Hintergrund getreten, als er im vergangenen Oktober Vater geworden sei, erzählt Studer. «Als Sparringpartner stand ich Alain gern zur Verfügung, aber sein Trainer wollte ich nicht sein. Er ist ein technisch begabter, vielseitiger Boxer, ich hingegen war kein Talent, sondern ein Schläger. Ich kann ihm nichts mehr beibringen.»

Eher keine Versöhnung

Studer weiss, das er Hartmann viel zu verdanken hat. Er sagt, die Boxing Kings seien ein toller Klub. «Ich wünsche Dänu und Alain alles Gute.» Und doch erachtet er die Sache als erledigt. Hartmann tut, das ist zu spüren, das Ganze auch leid. Trotzdem hält der 57-Jährige, der viel Herzblut ins Boxen steckt, fest: «Ich will nur noch mit Giele zusammenarbeiten, die loyal sind.» Zu einer Versöhnung wird es also eher nicht kommen.

Es ist eine Geschichte, wie sie die eigentümliche Boxszene immer wieder schreibt. Die Beteiligten stehen sich allzu oft selber im Weg. Nun gehen also die beiden Männer, die in den letzten zehn Jahren den Berner Boxsport am stärksten geprägt haben, getrennte Wege. Der Hauptleidtragende ist Alain Chervet, der in Studers Fusstapfen als Boxing-Kings-Aushängeschild getreten ist und dem nun der wohl beste Sparringpartner fehlt. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)