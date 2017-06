Einmal Liebe und zurück

Das Leben verläuft selten grad­linig. Ariane Lüthi begann ihre sportliche Karriere als Schwimmerin, wechselte später zum Triathlon und sattelte schliesslich der Liebe wegen aufs Mountainbike um. Sie heiratete, wurde zu Ariane Kleinhans und verbrachte fortan die meiste Zeit in Südafrika. Doch die Liebe zerbrach, und aus Ariane Kleinhans ist wieder Ariane Lüthi geworden. «Es war eine schwierige Zeit», sagt die Thunerin rückblickend. Die 33-Jährige stellte sich auch ab und zu die Sinnfrage, das Karriereende war eine Option.

Mittlerweile hat Lüthi den Tiefschlag überwunden, und auch die Arbeit im neuen Team ergibt Sinn. Gesponsert wird die südafrikanische Equipe von Spur, einer Familienrestaurantkette. Die Unternehmung unterstützt den Nachwuchssport im Land, Ariane Lüthi kommt so auch immer wieder in Kontakt mit jungen Menschen. «Die Arbeit mit den Kids hat mir gezeigt, dass es mehr gibt, als nur die eigenen Ziele zu verfolgen.»

Sportlich läuft es der Profisportlerin nämlich nicht nach Wunsch. Anfang Jahr nahm Lüthi mit einer neuen Partnerin am legendären Cape Epic teil. Ziel war es, das härteste Mehretappenrennen der Welt zum vierten Mal zu gewinnen. Am Ende resultierte allerdings nur der vierte Platz, «der Misserfolg hat mir enorm aufs Gemüt geschlagen».

Auch nach der Scheidung lebt Ariane Lüthi mehrheitlich in Südafrika. «Biken in Südafrika ist der Hammer», schwärmt sie. Die Trainingsbedingungen seien hervorragend und der Stellenwert der Sportart enorm hoch.

Derzeit aber weilt Lüthi in Europa. Sie hat einige Wochen in Thun verbracht und reist am Wochenende nach Singen (GER). Dort findet die Weltmeisterschaft in der Sparte Marathon statt. «Der Traum von einer WM-Medaille existiert immer noch», sagt Lüthi. In den letzten beiden Jahren musste sie jeweils mit Rang 4 vorliebnehmen. «Allerdings ist die Konkurrenz stärker geworden, so gehe ich mit gedämpften Erwartungen ins Rennen.» Es dürfte ein taktisches Rennen werden, «ein Strassenrennen auf dem Bike».

Lenzerheide als Ziel

Ariane Lüthi wendet sich aber auch vermehrt der Olympiadis­ziplin Cross-Country zu. Dort ist die Konkurrenz zwar viel grösser als über die Marathondistanz. «Aber ich will mich technisch unbedingt verbessern, und dazu muss ich Cross-Country-Rennen bestreiten.» Schliesslich wird im nächsten Jahr auf der Lenzer­heide die WM ausgetragen, und die Oberländerin hat sich ein hohes Ziel gesetzt. «Ich möchte dort dabei sein», sagt sie im Wissen, dass sie für einen Selektion noch einen Leistungsschub benötigt.

Lüthis Flirt mit dem Cross-Country hat aber auch noch einen anderen Grund. Der Stellenwert des Marathons ist bescheiden. Kürzlich wurde die Schweizer Meisterschaft ersatzlos gestrichen, Lüthi wäre dort Titelver­teidigerin gewesen. «Ich kenne die Gründe für die Absage nicht», sagt sie. «Aber es ist definitiv kein gutes Zeichen.» Der Verband muss sich also Gedanken machen, wie es weitergehen soll, denn die Zeiten haben sich ge­ändert. Kaum eine weiss das besser als Ariane Lüthi. (Berner Zeitung)