Schwingen Am Wochenende treten 15 Oberländer am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer-le-Lac an. Ihr «Chef» rechnet mit vier Kränzen. Gefordert sind vor allem die Etablierten um Kilian Wenger, hoffen dürfen aber auch die drei Jüngsten. Mehr...

Von Michael Gurtner 24.08.2016