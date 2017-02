Die Künstler aus dem Oberland

Da war jemand begeistert. Die Onlineausgabe des «Blick» berichtete anlässlich des Thuner Cupsiegs von einer «geilen Offensivleistung» der «Wacker-Ballermänner». Die Wortwahl mag eigenwillig sein; der Inhalt aber gibt ganz gut wieder, wie die Szeneangehörigen über die jüngsten Darbietungen der Berner Oberländer denken.

Den Erfolg von Martin Rubins Mannschaft begründen die Fachleute mit deren Klasse im Angriff, sie stützen sich auf die beeindruckende Ausbeute am Final Four in Olten. 67 Tore erzielte Wacker addiert in Vorschlussrunde und Endspiel – obwohl mit Nicolas Raemy und ­Nikola Isailovic zwei der treffsichersten Akteure nicht oder nur ganz kurz hatten mittun können.

Traditionell stehen die Thuner für andere Eigenschaften. Ein unvergleichlicher Teamspirit, eine Menge Leidenschaft und die Fähigkeit, hart zuzulangen und damit Emotionen heraufzubeschwören, werden den Berner Oberländern nachgesagt. Das sind weitgehend Grundtugenden, und damit in Verbindung gebracht zu werden, ist zunächst mal keine Schande.

Nun wurde der Klub in der Vergangenheit aber wenig differenziert dargestellt. Wacker, das war in den ­Augen vieler die Truppe aus den Bergen, die kämpft, verteidigt und auch mal ein bisschen provoziert. Die Künstler verortete das Gros der Fachleute woanders: in Schaffhausen primär, aber auch eher noch in Winterthur, Bern, Kriens und St. Gallen.

Die Thuner kümmerte das wenig, sie kokettierten vielmehr mit dem Image des Kleinen, Nahezu-Mittellosen, der aufbegehrt. Zugetroffen hat die Einschätzung nicht: Wacker spielt seit Jahren hochattraktiven Handball, das Kader ist nicht erst seit dieser Saison erstklassig besetzt und enthält mit Lukas von Deschwanden längst die dominante Figur der Liga.

Der Wandel

Nachdem Ausnahmetalent Raemy zu den Bernern gestossen ist, wird der Klub anders wahrgenommen. Wacker, das sind nun auch die Künstler, die Begabten. Begehrte Akteure – wie Nationaltorwart Flavio Wick und Nicolas Suter, welche das Team im Sommer ergänzen werden – entscheiden sich unterdessen für Wacker und gegen die Konkurrenz.

Den Anfang in dieser Beziehung machte Stefan Huwyler 2013. Bis dahin hatten die Thuner zumeist vergebens um Umworbene gebuhlt – oder gar nicht erst gewagt, Interesse zu deponieren. Coach Rubin sagt, es sei erfreulich, dass sein Klub für derlei Spieler mittlerweile eine Option sei.

Um das Standing in der Handballschweiz kümmere er sich aber nicht. «Wichtig ist, dass wir regelmässig Titel gewinnen. Und das tun wir.» Nach Einschätzung einiger Szenekenner wird der Cupsieger schon bald die nächste Trophäe stemmen. Für viele sind die Thuner nach ihrer Darbietung im Cuphalbfinal gegen die Kadetten Schaffhausen Favorit für den Gewinn der Meisterschaft.

Kadetten entlassen Coach

Der Auftritt beim Sieg über den Erzrivalen, zweifelsohne der Schlüssel zum Triumph in der ­Solothurner Gemeinde, war imposant. Wacker führte den Champions-League-Teilnehmer mitunter vor, Luca Linders Traumtor 40 Sekunden vor Schluss ist Beleg der Überlegenheit (s. Video ab 1:48:46).

Das Spiel Wacker Thun gegen die Kadetten Schaffhausen im Video Quelle: Handballtv.ch

Es war erstaunlich, dass die Berner Oberländer mit bloss vier Treffern Differenz gewonnen hatten, sie waren die klar bessere Mannschaft gewesen. Schaffhausen enttäuschte, wirkte planlos, teilweise gar desorientiert. Vier (!) Torhüter hatte der Meister aufgeboten, drei davon liess er spielen. Überzeugt hat keiner.

Aurel Bringolf war der beste unter ihnen. Lars Walther wechselte ihn bald aus – zu einem Zeitpunkt, da sich sein Team noch nicht im Hintertreffen befand. Es war nicht die einzige seltsame Entscheidung des Coachs an jenem Tag. Ge­wundert haben sich offenbar auch die Verantwortlichen der Kadetten: Sie entliessen den Trainer am Montag. (Berner Zeitung)