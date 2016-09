Das grosse Wechseln

Berner Teams

Der letztjährige Meisterschaftszweite Floorball Köniz ist noch auf Formsuche. Am Wochenende gab es gleich zwei Niederlagen. Am Samstag in Malans (1:6) und am Sonntag überraschend in Uster (4:5 n.V.).



Ebenfalls als Überraschung ist der Taucher der Tigers Langnau gegen Kloten-Bülach zu werten (7:8 n.V.). Die Emmentaler holten aber im zweiten Spiel gegen Thun mit 11:7 den Dreier. Die Berner Oberländer wiederum kassieren wie schon in der letzten Saison zu viele Gegentore. Enttäuschend war die Heimniederlage gegen Waldkirch-SG (5:8). Am besten läuft es erwartungsgemäss Wiler-Ersigen, das noch ohne Niederlage ist und an der Tabellenspitze steht.



Ebenfalls Leader sind die ­Wizards Bern-Burgdorf bei den Frauen. Sie gewannen gegen Frauenfeld 6:2. Die Tabelle ist nach zwei Runden allerdings noch ohne Aussagekraft.stü