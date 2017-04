Brüder im Geiste

Wie klar die Dinge vor vier Jahren doch waren. Als Wacker 2013 im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft zu Hause die Kadetten schlug, berichtete «20 Minuten» vom Sieg von «Oberländer Eidgenossen gegen eine zusammengekaufte Weltauswahl».

Der Artikel war ziemlich repräsentativ, gemeinhin war die Schreibe von leidenschaftlich kämpfenden Thunern, welche sich aufgelehnt, die mit ach so vielen Vollzeithandballern besetzte Equipe bezwungen hatten.

2017 fällt die Verteilung klarer Rollen schwerer. Die Schaffhauser setzen nun genauso auf eigene Leute, beschäftigen mit Luka Maros, Dimitrij Küttel und Zoran Markovic drei der grössten hiesigen Talente sowie mit Manuel ­Liniger und David Graubner zwei der erfahrensten Schweizer.

Längst bilden auch beim Serienmeister Einheimische das Gerüst, der ungarische Regisseur Gabor Csaszar und Kreisläufer Johan Koch, ein Däne, sind die einzigen ausländischen Leistungsträger in der Mannschaft.

Wacker wie die Kadetten setzen aktuell auf Keeper, welche vor einem Jahr kaum jemand auf dem Radar gehabt hat.

Überhaupt haben Wacker und die Kadetten mittlerweile mehr gemein, als sie trennt. Sie vereinen addiert 12 der 20 Nationalspieler, haben 10 der letzten 11 ­Titel gewonnen. Sie setzen aktuell auf Keeper, welche vor einem Jahr kaum jemand auf dem Radar gehabt hat.

Simon Kindle avancierte in der Nordostschweiz zum Spitzentorhüter, nachdem er bei Ex-Klub Gossau, einem Abstiegskandidaten, manchmal gut, aber selten überragend gehalten hatte.

André Willimann ist zwischen den Pfosten der Thuner gegenwärtig erste Wahl, der 31-Jährige war im Sommer mit der Referenz von bloss einer Saison in der Nationalliga A zum Ensemble von Martin Rubin gestossen, profitierte freilich vom Ausfall von Andreas Merz und vom Formtief Marc Winklers, beeindruckte derweil aber mit konstant guten Auftritten. Beide Teams enttäuschten zuletzt, sie gewannen je bloss eins ihrer vier letzten Finalrundenspiele.

Und doch gehen sie mit einem guten Gefühl in die Playoff-Halbfinalserie, die am Samstagabend in Schaffhausen beginnen wird: Die Kadetten haben in der Meisterschaft in dieser Saison nie gegen Wacker verloren. Die Thuner ihrerseits besiegten die Nordostschweizer im wichtigsten Duell in dieser Spielzeit: Sie setzten sich Anfang Fe­bruar im Cuphalbfinal durch.

Ein Blick in die Kader der Klubs offenbart gleichfalls mehr Parallelen denn Unterschiede.

Tor: Kindle und Willimann dürften jeweils beginnen, bei Defiziten aber rasch durch im Grunde höher eingeschätzte Leute ersetzt werden. Der 29-jährige Kadette Aurel Bringolf könnte in den Playoffs nach unbefriedigend verlaufenen Monaten zu Hochform auflaufen, und bei Wacker könnte ... der 29-jährige Winkler nach unbefriedigend verlaufenen Monaten zu Hochform auflaufen. Nicht in Optimalverfassung oder gar verletzt sind mit Nikola Marinovic, dem österreichischen Nationalgoalie, und Merz, dem früheren Schweizer Nationalgoalie, die routiniertesten Kräfte.

Rückraum: Rechts im Aufbau fehlen mit Michal Szyba (Schaffhausen) und Nicolas Raemy sowie Nikola Isailovic (Thun) jeweils die besten Leute. Links kehren mit Maros und Lukas von Deschwanden sowie Lenny Rubin Schlüsselspieler auf die Playoffs hin zurück. Und auf der Position des Regisseurs dürften Csa­szar und Roman Caspar bemüht sein, sich nach zuletzt vergleichsweise verhaltenen Darbietungen zu steigern.

Flügel: Bei den Kadetten agiert links aussen Dauerbrenner Liniger stark wie eh und je. Bei Wacker agiert links aussen Dauerbrenner Linder stark wie eh und je. Der Schaffhauser Rechtsflügel Markus Richwien ist effizient, Thuns Jonas Dähler war dies bis vor drei Wochen auch.

Kreis: Mit Lucas Meister und Janick Sorgen drängen hüben wie drüben talentierte Kräfte ins Team. Die Vorkämpfer Koch und Reto Friedli dürften ein paarmal aneinandergeraten, das sei prophezeit. Auch ihretwegen wird es in den Playoffs nicht an kernigen Zweikämpfen mangeln – sosehr sich die Erzrivalen auch angenähert haben mögen.

Playoff-Halbfinal. Die Daten: Spiel 1: Samstag, 15. 4., Schaffhausen; Spiel 2: Montag, 17. 4., Thun; Spiel 3: Freitag, 21. 4., Schaffhausen; Spiel 4 (evtl.): Sonntag, 23. 4., Thun; Spiel 5 (evtl.): Mittwoch, 26. 4., Schaffhausen. (Berner Zeitung)