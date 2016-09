Beiner macht auf sich aufmerksam

Eine kleine Delegation des Boxteams Berner Oberland reiste nach Chemnitz, um sich dort der internationalen Konkurrenz zu stellen. In der Juniorenkategorie bis 63 Kilogramm sorgte Andri Beiner für Aufsehen.

Der 16-jährige Münsinger zog nach Siegen über den sächsischen Meister und einen Polen in den Final ein. Dort traf er auf den Deutschen Ali Dohier, welcher derzeit als stärkster Europäer in seiner Alters- und Gewichtsklasse gilt. Der Kampf über drei Runden war sehr ausgeglichen, am Ende musste sich Beiner aber mit 1:2-Schiedsrichterstimmen knapp mit Platz 2 begnügen. (stü/BZ)