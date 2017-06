Auf der Fahrt zum Profi

Wie bei fast allen Rennfahrern begann Alain Valentes Karriere im Kartsport. Als vierjähriger Knirps sass er zum ersten Mal in einem Kart; er besuchte die erste Klasse, als für ihn eine Renn­lizenz gelöst wurde. Mit 14 holte sich der Bolliger in seiner Altersklasse den ersten Schweizer-Meister-Titel.

Der guten Resultate wegen ging es kontinuierlich aufwärts: 2014 stieg Valente in den Formelsport auf, fuhr in der Formel 4. Die Bilanz als Rookie im Feld liess sich mit sechs Podestplätzen an sieben Rennwochenenden sehen.

Nicht nur schnelle Rennrunden, sondern auch gute bis sehr gute Noten in Fitnesstests und Medientrainings verhalfen Alain Valente zur Auszeichnung Young Driver Award. Als bester Schweizer Nachwuchsfahrer erhielt der mittlerweile 21-Jährige 20 000 Franken Preisgeld.

Award bringt Sponsoren

Durch die Auszeichnung gelangte Valente an Sponsoren, welche den Wechsel in die Formel 4 ermöglichten. Nun fährt das Talent in der italienischen Gran-Turismo-Super-GT3-Serie, es handelt sich um einen weiteren Schritt nach oben auf der Karriereleiter. Das Sportwagenfeld mit Ferrari, Audi, Mercedes, BMW, Chevrolet Corvette und Lamborghini hat es in sich.

Die etwas verkorkste Saison 2016 hat Alain Valente abgehakt. «Zu oft crashte mein Co-Fahrer, aber das gesamte Team arbeitete nicht professionell genug.» Für die diesjährige Meisterschaft sind die Weichen gestellt: Mit Antonelli Motorsport hat Valente ein Team gefunden. «Mit 22 weiteren ambitionierten Fahrern bilde ich das Lamborghini-Young-Drivers-Programm 2017 und werde somit gezielt gefördert und unterstützt.»

Alain Valente. Bild: zvg

Gelingt es, auf den Rennstrecken von Monza, Imola, Misano, Mugello und Vallelunga den rund 600 PS starken Boliden erfolgreich zu bändigen, sind Valentes Chancen, den Titel zu gewinnen, intakt. Der Gesamtsieg ist sein Saisonziel – mit vier zweiten Plätzen zum Auftakt hat er seine Ambitionen untermauert.

Finanziell ist die Serie nicht lukrativ. Antrittsgagen? Preisgelder? Nichts dergleichen. Trotz Unterstützung von Lamborghini Squadra Corse und etwas «Rabatt» vom Rennteam muss Alain Valente für 14 Rennen sowie 3 Testtage rund 150 000 Franken aufbringen. Helm, Rennoverall und sein Bolide sind mit Stickern, Aufnähern und Logos vollgepflastert.

Valente atmet tief durch und bekräftigt: «Ohne meine Sponsoren ginge es nicht. Ich hätte keine Zukunft im Motorsport.» Wenn der Bolliger in einer Münsinger Kita nicht gerade seinen Zivildienst absolviert, arbeitet er als kaufmännischer Angestellter. In seiner knapp bemessenen Freizeit joggt er durch die Wälder, spielt Squash, fährt Velo und sucht neue Geldgeber. (Berner Zeitung)