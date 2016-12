Alte Schule rostet nicht

Höchstwahrscheinlich werde die fünfte auch die letzte gemeinsame Weltmeisterschaft sein, sagt Matthias Hofbauer. Christoph Hofbauer, der jüngere der Bätterkinder Brüder, hält fest, seine Karriere werde nicht mehr lange dauern. Die Sequenz stammt aus einem Gespräch, welches im November 2012, unmittelbar vor den Titelkämpfen in Bern und Zürich, geführt wurde. Die bekanntesten Schweizer Unihockeyspieler, Eckpfeiler von Branchenprimus Wiler-Ersigen, waren 31 respektive 29 Jahre alt.

Morgen Samstag beginnt in Riga die elfte Unihockey-WM, die Schweiz eröffnet die Vorrunde gegen Estland. Mittendrin: die Hofbauers. Matthias, welcher 1999 in der Landesauswahl debütierte und mit 160 Einsätzen Rekordnationalspieler ist, bestreitet in Lettland seine neunten Titelkämpfe, Christoph nimmt zum siebten Mal teil.

«Vor vier Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, 2016 noch auf diesem Level Unihockey zu spielen», erwidert der Jüngere auf die entsprechende Frage. Worauf der Ältere, auf die Zukunft angesprochen, schmunzelnd festhält; er sei mit Prognosen vorsichtig geworden. «Aber eigentlich ist es klar: Riga wird meine letzte WM sein.»

Richtige Entscheidungen

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, warum es Spielern gelingt, sich in einer jungen, ebenso rasant wie markant verändernden Sportart über derart lange Zeit an der Spitze zu halten. Mangelt es hierzulande an kompetitivem Nachwuchs? Christoph Hofbauer schüttelt den Kopf, sagt, er mache sich um die Zukunft der Nationalmannschaft keine Sorgen.

Nach längerer Stagnation sei die Leistungsdichte an der nationalen Spitze zuletzt deutlich gestiegen. «Ich hatte den Eindruck, dass ich in dieser Saison hart um meinen Platz im WM-Team kämpfen musste.» Zuvor war er ein Jahrzehnt lang gesetzt gewesen. «Ich glaube, wir sind immer noch dabei, weil wir auf dem Feld häufig die richtige Entscheidung treffen», resümiert der 33-Jährige.

In diesem Bereich ortet auch Matthias Hofbauer eine Hauptursache der Dauerpräsenz. «Das Spielverständnis erleichtert vieles, diese Kompetenz kommt nie aus der Mode.» Nicht minder wichtig seien Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Spielweise der Entwicklung der Sportart anzupassen. «Am Anfang standen wir oft rechts und links, spielten Diagonalpässe, kamen zu vielen Abschlüssen. Heute würden wir auf diese Weise vermutlich keine Tore mehr schiessen.»

Christoph Hofbauer sagt, das Tempo werde jährlich höher, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung hätten immer öfter einen Gegentreffer zur Folge. «Früher trug beim Kontern ein Spieler den Ball nach ­vorne. Heute reichen oft zwei Direktpässe, und dann schlägt es ein», ergänzt sein Bruder.

«Chlobigere» Verteidiger

Basis des Wandels sei die physische Verfassung, meint der Ältere. «Das Gefälle ist klein geworden. Wer es in einem National­liga-A-Team zum Stammspieler bringt, befindet sich körperlich auf sehr gutem Niveau.» Christoph hält fest, in den letzten Jahren habe sich «eine Unihockeypostur» entwickelt. Worauf Matthias schmunzelnd erwidert, «er meint nicht uns, wir sind alte Schule».

Christoph, wie sein Bruder von kräftiger Statur, nennt exemplarisch die Berner Nationalspieler Luca Graf und Manuel Maurer, sagt, der moderne Unihockeyspieler sei schlank, austrainiert – «da isch nümme viu dranne». Matthias spricht von «super Athleten», verweist auf die Schweden, in deren Reihen sich nur noch in der Abwehr zwei, drei «chlobigere» Akteure fänden. Die Räume würden enger, die Ausrichtungen der Mannschaften dadurch offensiver, sagt Christoph. «Früher wagte sich der Center kaum ins gegnerische Drittel hinein, heute wird oft mit vier Spielern angegriffen.»

Fehlende Reife

Was den Hofbauers trotz langer WM-Geschichte fehlt, ist eine Finalteilnahme. Es resultierte stets Rang 3 oder 4; die Konstanz ist auf das hinter den Spitzennationen hohe Gefälle zurückzuführen. «Natürlich tut das irgendwo weh», gesteht Matthias.

Mehrfach war die Auswahl dem Endspiel nahe, zuletzt vor vier Jahren im ausverkauften Zürcher Hallenstadion. 3:1 hatten die Schweizer im Halbfinal nach zwei Dritteln geführt, 4:3 lautete das Skore nach der Verlängerung – zugunsten der Finnen. «Manchmal fehlte uns die Reife, manchmal war Pech dabei», sagt der Ältere, sich an den Halbfinal des Jahres 2010 gegen Schweden (2:3) erinnernd. «Das war eines unserer besten Spiele. Wir hatten Chancen en masse, hätten eigentlich gewinnen müssen.»

Doch sollten die Relationen gewahrt werden. «Wir müssen das Maximum abrufen, damit wir den Schweden und den Finnen an einer WM überhaupt die Stirn bieten können.» Worauf Christoph die Tatsache erwähnt, dass die Schweiz nach wie vor auf den ersten Sieg über Schweden wartet. Was «eigentlich unglaublich», aber kaum nur Zufall sei.

Neue Position

Bildeten die Bätterkinder über ein Jahrzehnt lang eines der torgefährlichsten Duos im Land, agiert Christoph seit Beginn dieser Saison als Verteidiger. «Ich habe nicht mehr den gleichen Zug aufs Tor. Von hinten kann ich mehr zur Gestaltung des Spiels beitragen.»

Im Verein hat er dies demonstriert, in elf Partien neun Treffer erzielt. Er fühle sich so gut wie lange nicht mehr, sagt der Jüngere, welcher sich in den letzten Jahren anders als sein Bruder mehrfach mit Verletzungen konfrontiert sah. «Für mich findet die WM zum richtigen Zeitpunkt statt; ich freue mich extrem.» Worauf Matthias’ Augen zu glänzen beginnen und der 35-Jährige sagt, er hätte seine Karriere längst beendet, wenn es die internationalen Anlässe nicht gäbe.

«Es ist nicht einfach, in der Meisterschaft die Motivation so lange aufrechtzuerhalten. Aber die WM gibt mir jeweils wieder einen Kick.» Er hält für ein paar Sekunden inne, schaut seinen Bruder an und meint lächelnd, sich zum jetzigen Stand gut vorstellen zu können, im Frühling den Schlussstrich zu ziehen. «Aber wer weiss, vielleicht sieht nach der WM alles anders aus.» (Berner Zeitung)