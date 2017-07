Wimbledon zwischen Moderne und Tradition

Wie sieht die Zukunft des Tennissports aus? Wird in Wimbledon künftig nach anderen Regeln gespielt als in Gstaad? Im VIP-Zelt des Stuttgarter Rasenturniers diskutierten kürzlich Chris Kermode und Philip Brook über derartige Fragen. Die Engländer gehören zu den wichtigsten Figuren der Sportart.

Kermode ist als ATP-Chef ein Managertyp. Für ihn steht Wachstum im Vordergrund, was logisch ist: Die männlichen Profis beurteilen seine Arbeit primär aufgrund der Höhe der Preisgelder, die Turnierbe­sitzer haben vor allem die Wirtschaftlichkeit ihrer Events im ­Fokus.

Brook, Vorsitzender des All England Lawn Tennis and Croquet Club, befindet sich in einer anderen Position. Er ist verantwortlich für das älteste und bedeutendste Tennisturnier der Welt. Die seit 1877 ausgetragenen Championships von Wimbledon sind nicht zuletzt wegen ihrer Traditionen, ihrer Andersartigkeit extrem erfolgreich.

Nur in Not wird geändert

Kein Wunder also, war es in Stuttgart Kermode, der forscher auftrat. Einerseits sagte er, die ATP World Tour befinde sich derzeit in der «wahrscheinlichsten spannendsten Phase überhaupt», andererseits müsse er vorausblicken. «Wir haben die Verpflichtung, auf die Bedürfnisse der neuen Generation einzugehen, nicht nur auf jene der Spieler, auch auf jene der Fans.» Deshalb testet die ATP Ende Saison am U-21-Finalturnier in Mailand diverse neue Regeln, darunter Sätze auf vier Games.

«Vielleicht sind unsere Ideen schlecht, aber wenigstens versuchen wir es», hielt Kermode fest und fügte an, die Vertreter ­aller Sportarten müssten sich mit der Frage befassen, wie die nächste Generation Sport konsumieren werde. «Doch die Menschen hassen Veränderungen; sie sind nur bereit, etwas zu ändern, wenn das Geschäft schlecht läuft.»

In Wimbledon läuft das Business hervorragend. 493'928 Menschen besuchten 2016 die Championships, fast 21 Millionen die Internetseite; die TV-Quoten ­waren ebenfalls hervorragend. Trotzdem meinte Brook, er unterstütze das Projekt «Next Gen ATP Finals» in Mailand. «Ich finde es gut, entwickelt man neue Ideen. Wir, die Vertreter der Grand-Slam-Turniere, werden die Sache genau beobachten, so, wie wir das jetzt schon tun. Wir schauen zum Beispiel mit Interesse, ob sich das On-court-Coaching bei den Frauen bewährt.» Er betonte aber auch, am Zähl­system werde vorläufig nicht gerüttelt. Auf Kermodes Einwurf, «Du sprichst nur vom nächsten Jahr, oder?», ging der Wimbledon-Boss nicht ein.

Neuerungen nicht abgeneigt

Im persönlichen Gespräch beantwortete er danach die Frage, ob der Tennissport vor einer Zerreissprobe stehen könnte, sollte auf der ATP-Tour dereinst Kurzsätze absolviert, an den Majors hingegen die traditionelle Zählweise angewendet werden. «Die Grand-Slam-Turniere haben einen wichtigen Platz im Tennis und sind sehr erfolgreich mit ihrer langfristigen Herangehensweise. Es ist sinnvoll, Neues zu testen, zumal nicht überall nach gleichem Format gespielt werden muss. Schon jetzt spielen die Männer auf Grand-Slam-Stufe auf drei, sonst überall nur auf zwei Gewinnsätze. Ich kann mir eine Welt vorstellen, in der es an den Grand-Slam-Turnieren weitergeht wie bisher, die anderen Events sich aber über die Zeit verändern.»

Er hielt aber fest, er und die anderen Entscheidungsträger des All England Club seien Neuerungen nicht abgeneigt. In den letzten Jahrzehnten habe sich Wimbledon massiv entwickelt, sagte der Vorsitzende und erwähnte die sozialen Medien sowie die riesigen Investitionen in die Infrastruktur. Seit 2009 kann der Centre-Court in eine Halle verwandelt werden, 2019 wird auch die zweitgrösste Arena mit einem Dach versehen sein, und auch sonst wird die hübsche Anlage im Südwesten Londons Jahr für Jahr perfek­tioniert.

Abschliessend sagte Philip Brook: «In den letzten Jahrzehnten haben wir uns stark bewegt. Doch gleich geblieben sind in Wimbledon ein paar fundamentale Dinge: das Zählsystem, die Rasenplätze und die weisse Kleidung. Diese Traditionen sind uns teuer und wichtig.» Für Generationen von Tennisfans ist das eine gute Nachricht. (Berner Zeitung)