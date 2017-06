Meiringerinnen gewinnen

Es ist ein offenes Geheimnis: Meiringen gilt als fruchtbarer Boden für Frauentennis. Seit Jahren spielen die Frauen des TC Alpenregion im Interclub erfolgreich. Am Samstag waren beim zentralen Finaltag in Burgdorf gleich zwei Teams aus dem Berner Oberland vertreten. In der Kategorie 50+ glückte der Equipe von Captain Margrit Bühlmann (R3) der Coup. Sie holte gegen Drizia Genf in dieser Kategorie den ersten Meistertitel in der Klubgeschichte.

Das Resultat von 4:2 scheint knapper, als der Vergleich wirklich war. Die Basis legten die ­Meiringerinnen mit drei Erfolgen in vier Einzelpartien: Esther Aeschi­mann (R3), Erika Forster und Brigitte Scherb (beide R4) reüssierten. So führten die Bernerinnen vor den abschliessenden zwei Doppelpartien 3:1. Nach je einem gewonnenen Startsatz standen sie als Siegerinnen fest.

Zweimal 1:4

Nicht mit einem Happy End beschlossen derweil die Frauen 40+ des TC Alpenregion ihren erfolgreichen Interclub-Parcours: Sie unterlagen in Burgdorf im Final dem TC Uster 1:4. Einzig Teamleaderin Petra Mischler (R2) vermochte einen Sieg zu verbuchen.

Auch bei den Männern war mit Dählhölzli ein Club aus dem Bernbiet vertreten: Die Seniorenauswahl (45+) um Captain Luc Estermann hatte zuletzt zweimal in Folge den Titel geholt, nun unterlag sie Chiasso 1:4.

BTM in Burgdorf

Burgdorf war mit seinen neun Sandplätzen zum neunten Mal Austragungsort des zentralen Finaltags der Nicht-aktiv-Kategorien. Nun ist offiziell, dass im September auf der Tennisanlage Lindenfeld auch die Berner Tennismeisterschaften durchgeführt werden. Der Traditionsanlass verbleibt somit nach 82 Aus­tragungen im Turnierkalender, selbst wenn sich für dieses Jahr in der Stadt Bern kein Veranstalter finden liess.

Die finanziellen Vorstellungen der Clubs unterscheiden sich zu stark von jenen des Regionalverbands. Nun konnte mit Burgdorf eine Lösung fixiert, die Absage somit umgangen werden. Das Programm wird abgespeckt, das Turnier auf eine ­Woche reduziert. Gespielt wird von Sonntag bis Sonntag (3. bis 10. September). (Berner Zeitung)