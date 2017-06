Knifflige Startaufgaben für Federer und Wawrinka in Wimbledon

Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon bekommt es Roger Federer in der ersten Runde mit Alexander Dolgopolow zu tun. Wawrinka beginnt gegen den Russen Daniil Medwedew.

Da traditionellerweise der Titelverteidiger Andy Murray am Montag das Turnier auf dem Centre Court eröffnet, startet Federer, der in die untere Tableauhälfte gelost wurde, seine Jagd auf den achten Titel am Dienstag. Gegen den 28-jährigen Dolgopolow (ATP 84) gewann Federer alle drei bisherigen Vergleiche, den letzten am Australian Open in Melbourne 2016.

Der mögliche Viertelfinal-Gegner Federers wäre der Kanadier Milos Raonic, gegen den er im letzten Jahr in den Halbfinals nach 2:1-Satzführung verloren hatte. In der Runde der letzten vier würde nach Papierform Novak Djokovic warten. Gegen den Serben, der gegen den Slowaken Martin Klizan ins Turnier startet, verlor Federer die Wimbledon-Finals 2014 und 2015.

Neuer Gegner für Wawrinka

Wawrinka startet am Montag gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 52). Gegen den 21-Jährigen aus Moskau hat Wawrinka noch nie gespielt. Während Wawrinka in dieser Saison erst eine Partie auf Rasen gespielt hat, erreichte Medwedew sowohl in 's-Hertogenbosch als auch in Queens die Viertelfinals.

In den Viertelfinals könnte Wawrinka (ATP 3), der nur die Nummer 5 der Setzliste ist, auf Titelverteidiger Andy Murray treffen. Ebenfalls in der obere Tableauhälfte befinden sich Rafael Nadal, der in der 1. Runde auf den Australier John Millman trifft, und der Kroate Marin Cilic.

Henri Laaksonen trifft bei seiner Grand-Slam-Premiere auf einen Qualifikanten oder einen Lucky Loser.

Bacsinszky trifft auf Olympiasiegerin

Im Turnier der Frauen bekommt es Timea Bacsinszky in der 1. Runde mit der Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico zu tun. Gegen die 23-Jährige aus San Juan hat Bacsinszky noch nie gespielt.

Update folgt... (mch/sda/si)