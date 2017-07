«Ich spüre eine tiefe Genugtuung»

Zweikampf um die Nummer 1

Ein Wechsel an der Weltranglistenspitze ist absehbar. Andy Murrays Vorsprung auf Rafael Nadal und Roger Federer beträgt nur noch 285 respektive 1205 Punkte, und der Schotte hat bis zum Saisonende über 4000 Zähler mehr zu verteidigen als seine beiden ersten Verfolger. Nadal könnte die Spitze schon am 14. August nach dem Canada Open übernehmen, Federer frühestens eine Woche später nach dem Turnier in Cincinnati. Höchstwahrscheinlich wird entweder Nadal oder Federer die Saison als Nummer 1 abschliessen. Das sieht auch der Baselbieter so, obwohl er darauf verweist, dass sich einer mit einer langen Siegesserie, wie sie Novak Djokovic und Murray schon realisiert haben, noch in das Duell einmischen könnte. Derzeit spricht freilich nichts für eine derartige Entwicklung, zumal der Serbe an einer Ellbogenverletzung laboriert und der Brite von Hüftpro­blemen geplagt wird.



Wer hat die besseren Chancen, Nadal oder Federer? Für den French-Open-Rekordsieger spricht der Vorsprung, für den Wimbledon-Rekordchampion die Tatsache, dass er der etwas bessere Hartplatz- und der deutlich stärkere Hallenspieler ist. Viel wird davon abhängen, wie viele Turniere der Schweizer zu bestreiten bereit ist. Derzeit ist zum Beispiel noch unklar, ob er in Montreal dabei sein wird. Grundsätzlich strebt er in der Endphase seiner Karriere Titel an und setzt sich keine Ranking-spezifischen Ziele mehr. «Aber jetzt, da die Möglichkeit besteht, nochmals die Nummer 1 zu werden, muss ich mir überlegen, ob es sich lohnt, dieses Ziel anzustreben», sagt er und fügt an, er müsse clever mit seinem Körper umgehen. Weil sich die Chance unverhofft bietet, will Federer nichts überstürzen und die Planung innerhalb seines Teams in Ruhe besprechen.



Der Gewinner von 19 Grand-Slam-Titeln wird, das ist aus seinen diversen Aussagen zum Thema heraus zu spüren, kaum grosse Risiken eingehen, um Ende Jahr an der Spitze zu stehen. Doch den Gedanken, noch einmal die Nummer 1 zu sein, empfindet er durchaus als reizvoll. «Schon eine Woche die Nummer 1 zu sein, würde mich glücklich machen», sagt er. Mit 36 Jahren die Weltrangliste anzuführen, das hat bisher noch keiner geschafft. Das will indes gar nichts heissen; Roger Federer hat es sich zur Gewohnheit gemacht, als Tennisprofi in neue Sphären vorzudringen. ar