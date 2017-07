«Ich habe drei Orte, die man Zuhause nennen kann»

Die bekannteste Geschichte über Henri Laaksonen ist nicht unbedingt rühmlich: 2014 wurde er vor der Davis-Cup-Partie der Schweiz gegen Ecuador von Captain Severin Lüthi nach Hause geschickt, weil er sich schlecht verhalten hatte.

Ansonsten bewegt sich der 25-Jährige abseits des Rampenlichts – vornehmlich auf der Challenger-Tour. In den letzten Monaten hat sich der schweizerisch-finnische Doppelbürger aber stark verbessert und im Ranking folgerichtig einen grossen Sprung nach vorne gemacht – bis auf Position 101. Am Montag trifft Laaksonen bei seiner Grand-Slam-Premiere auf den Tschechen Lukas Rosol.

Wie ist es, zum ersten Mal an einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld zu stehen?

Henri Laaksonen: Es ist natürlich super. Ich kam letzte Woche hierher und habe zehn ­Minuten vor der Deadline erfahren, dass ich ins Hauptfeld gerutscht bin. Eine schöne Überraschung.

Warum sind Sie überrascht?

Ich wollte mich eigentlich über das Ranking direkt qualifizieren. Das hat leider nicht ganz geklappt in den letzten Wochen, obwohl ich die Möglichkeiten hatte – es fehlten jedoch zwei, drei Siege. Dass man aufgrund von Verletzungen oder Absagen anderer ins Tableau kommt: Damit kann nicht gerechnet werden.

Mögen Sie Wimbledon denn?

Ehrlich gesagt, war ich noch nie hier. Die Qualifikation wird ja in Roehampton gespielt.

Was ist mit Rasentennis im ­Allgemeinen?

In meinem ganzen Leben habe ich vielleicht 20 Tage auf Gras gespielt, deshalb ist es ziemlich neu für mich. In Finnland, wo ich aufgewachsen bin, haben wir immerhin oft auf schnellen Teppichbelägen gespielt. Das hilft, aber Rasen ist noch einmal etwas anderes. Aber in den Trainings fühlte ich mich gut.

Haben Sie mit der Teilnahme ein grosses Ziel erreicht?

Nun ja, ich möchte in die Top 100 kommen, damit ich direkt für die Major-Events qualifiziert bin. Ich möchte also noch weiter nach oben kommen. Wie weit dies möglich ist, kann ich nicht abschätzen. Ich sehe durchaus noch Potenzial in meinem Spiel – das Ranking lügt aber nicht.

Konkret: Was wollen Sie noch erreichen?

Als Kind war es natürlich die Nummer 1. Jetzt sind es die Top 100. Das entwickelt sich ständig.

Wo haben Sie Ihr Zuhause?

Mein Vater lebt in Lausanne, meine Grosseltern in Schaffhausen und meine Mutter in Finnland. Ich habe also drei ­Orte, die man Zuhause nennen kann. Ich mag dieses Leben aber, das ganze Reisen – es darf einfach den Körper nicht zu sehr belasten, sonst steigt die Verletzungsgefahr.

Ein Leben aus dem Koffer?

Ja. Ich habe immerhin noch ein Auto in der Schweiz – momentan steht es aber in Hamburg.

Dieses Nomadenleben ist teuer.

Ja. Ich habe Fixkosten von etwa 150'000 Franken pro Jahr. Da ist alles drin: Löhne für die Coachs, Flüge, Hotels et cetera. Ich bin dankbar, dass ich viel Unterstützung erhalte von der Sporthilfe und von Reinhard Fromm. Mit den Preisgeldern, auch wenn sie nicht so hoch sind, mache ich keinen Verlust.

Für die erste Runde in Wimbledon gibt es 45'000 Franken...

...das hilft natürlich (lacht).

Eigentlich sind Sie Einzel­unternehmer.

Das kann man so sagen. Ich kümmere mich um alles selber.

Also haben Sie ein Flair für ­Mathematik?

Ich hoffe es. Die Konten sind noch im Plus, und ich kann noch reisen. Also mache ich doch etwas richtig (lacht).

(Berner Zeitung)