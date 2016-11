Mit der Organisation eines Tennisturniers auf Profistufe betritt Infront-Ringier Neuland. Die Halle befindet sich noch im Bau. Sind Sie nervös?

Lukas Troxler: Langsam löst sich die Anspannung, und sie weicht einer grossen Vorfreude. Denn ich stelle zufrieden fest, dass immer mehr Puzzleteile zusammenpassen.

Es ist schon fast revolutionär, eine Doppelspielerin zur Turnierbotschafterin zu machen. Weshalb fiel die Wahl auf Martina Hingis?

Martina Hingis ist ein Weltstar. Beim Thema Frauentennis spricht man zuerst von den Williams-Schwestern, aber dann kommt schon bald Martina. Sie ist für uns die ideale Ambassadorin. Sie ist Schweizerin, eine grosse Persönlichkeit, im Tennis bestens vernetzt, und, das darf man nicht vergessen, sie verkörpert im Doppel immer noch Weltklasse. Wir haben vereinbart, dass sie sich langfristig fürs Turnier engagiert.

Auch, wenn Sie zurücktreten sollte?

Ja, auch nach ihrem Rücktritt.

Vom Preisgeld her gehört das Ladies Open zu den kleineren Turnieren. Zudem ist Infront-Ringier nicht bereit oder nicht in der Lage, hohe Startgagen zu zahlen. Wie wollen Sie gute Spielerinnen nach Biel locken?

Ich denke, vom sportlichen Aspekt her hat unser Event Zugkraft. Wir haben im WTA-Kalender einen hervorragenden Slot. Im Vorfeld finden die zweiwöchigen Anlässe in Indian Wells und Miami statt, weshalb viele Spielerinnen nur wenige Matchs austragen können. Und in unserer Woche wird nur noch ein anderes Turnier ausgetragen, in Bogota auf Sand. Zudem können wir mit guten Trainingsbedingungen punkten.

Nicht ankündigt haben SieTimea Bacsinszky. Warum?

Von ihr haben wir eine Absage erhalten. Wir hoffen, dass sie ihre Meinung noch ändert.

Werden Top-10-Spielerinnen im Tableau figurieren?

Das ist möglich, aber nicht sicher. Angelique Kerber würde gern in Biel spielen, aber wir können uns die Nummer 1 nicht leisten. Wir könnten sie nur verpflichten, sollte ein Sponsor die Startgage bezahlen.

In der Schweiz gibt es mittlerweile fünf Tennisturniere. Gibt der Markt so viel her?

Die Frage ist berechtigt, fünf Turniere sind schon sehr viel. Die Sponsorensuche ist derzeit in der Schweiz aber unabhängig davon schwierig, weil kaum ein anderes Land eine derartige Eventdichte aufweist.

Was erwarten Sie im ersten Jahr für ein finanzielles Ergebnis?

Machen wir keinen Verlust, ist das ein Erfolg. (Berner Zeitung)