VIDEO Für Daniil Medwedew ist das Turnier in Wimbledon schon zu Ende. Und der Russe zeigt sich nach der Niederlage von seiner unsportlichen Seite. Mehr...

Stan Wawrinka scheitert in der ersten Runde von Wimbledon am erst 21-jährigen Daniil Medwedew. Der Schweizer muss sich während der Partie mehrmals am Knie pflegen lassen. Mehr...