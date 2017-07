Geld oder Gerechtigkeit

Es waren aussergewöhnliche Vorkommnisse, die sich an den ersten beiden Turniertagen im Männertableau in Wimbledon abgespielt haben, sei es für alle Welt sichtbar auf dem Centre-Court oder im Versteckten auf einem abgelegenen Nebenplatz. Zusammengesetzt ergab sich auf alle Fälle kein schmeichelhaftes Gesamtbild, manche sprachen gar von einem Fiasko. Nicht ­weniger als sieben Spieler gaben ihre Partie verletzungsbedingt vorzeitig auf, einige bereits nach wenigen Games.

Dies hatte zur Folge, dass die Rückzugsflut auch gestern ein bestimmendes Thema in Wim­bledon war. Mit eindeutigem Tenor – so kann es nicht weitergehen. In erster Linie dreht sich die Diskussion um die grossen Inhalte: Gerechtigkeit und Geld. Hat ein angeschlagener Athlet das Recht, seine Partie in Angriff zu nehmen? Schliesslich nimmt er dabei einem gesunden Spieler, der ins Feld nachrutschen würde, den Platz weg. Aber für jeden geht es auch um eine ordentliche Summe, und für manchen ist das Preigeld für die Startrunde eines Grand-Slam-Turniers durchaus existenzieller Natur. Was also tun?

Viel Zustimmung

Eine neue Herangehensweise, um das Dilemma etwas zu mindern, hat die ATP Anfang Jahr eingeführt: Zweimal pro Saison erhalten Spieler, die vor ihrer ersten Partie Forfait geben, dennoch ihr Preisgeld für die erste Runde – sofern sie sich früh genug abmelden und sich beim Turnierarzt untersuchen lassen. Eine Lösung, die bei vielen auf Zustimmung stösst – bei Roger Federer und Novak Djokovic etwa.

Der Baselbieter betont auch, dass er Verständnis zeige für Spieler, die ums Verderben auf den Platz wollten – selbst wenn sie nicht in bester Verfassung seien: «Irgendwie hoffen, dass man eine Runde übersteht, ist immer ­legitim.»

Viele Ideen

Einer, der alle Seiten und deren Bedürfnisse kennt, ist Rainer Schüttler. Der 41-Jährige ist ehemaliger Tennisprofi und derzeit Turnierdirektor des ATP-Events in Genf sowie seit Ende Juni Coach von Janko Tipsarevic – just einer der sieben Spieler, die aufgegeben haben. Auch der Deutsche sieht die neue Regel positiv, da die Veranstalter dem Zuschauer einen Ersatz bieten können. «Nun muss man diese auch beim Weltverband ITF einführen, die die Grand Slams organisieren», sagt er. Das ist aber leichter gesagt als getan, weil die ITF sich davor scheut, dasselbe wie die ATP zu tun.

Müssten sich nicht auch die Athleten anpassen, besser auf ihren Körper achten? Schüttler sagt: «Ich glaube nicht, man muss jede Verletzung einzeln betrachten – die Häufung in den letzten Tagen ist jetzt einfach Pech und nur deshalb ein grosses Thema.» Etwas anderer Meinung ist Yves Allegro – ebenfalls Ex-Profi und in Wimbledon als Trainer der Schweizer Nachwuchshoffnungen unterwegs. Der Swiss-Tennis-Coach sagt: «Ich verstehe die Spieler, die auf Position 70 und dahinter klassiert sind, dass gerade die Preisgelder an einem Major-Event essenziell sind. Ich glaube, dass dies nur kurzfristig hilft, langfristig aber schadet.»

Was Allegro meint: Vernünftige Jahrespläne verlängern eine Karriere und bringen schliesslich mehr Geld. Dass dabei Pausen eingerechnet werden müssen, gehört einfach dazu. «Roger war der Erste, der dies gemerkt hat. Viele sind nachgezogen – und es hat sich bezahlt gemacht», sagt Alle­gro. Der 38-Jährige bringt noch einen anderen Gedanken zur Sprache, der zwar auf den ersten Blick ungewöhnlich anmutet, aber wohl Abhilfe schaffen könnte: eine durch die Verbände vorgeschriebene Pflichtpause, zum Beispiel von einem Monat pro Saison. Das Gehetze von Turnier zu Turnier, um die notwendigen Dollars einzuspielen: Es würde etwas weniger.

Mehrheitsfähig dürfte dieser interessante Gedankengang nicht sein – und es ist in der Regel auch nicht erstrebenswert, einen Profi mit noch mehr Vorschriften zu entmündigen. Deshalb gilt fürs Erste: Abwarten, ob sich die ATP-Lösung flächendeckend durchsetzt und zu mehr Zufriedenheit von Spielern, Veranstaltern und Zuschauern beiträgt. Mehr scheint momentan nicht möglich zu sein. (Berner Zeitung)