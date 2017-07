Garbiñe Muguruza gewinnt zum ersten Mal Wimbledon

Garbiñe Muguruza hat zum ersten Mal das Turnier von Wimbledon gewonnen. Die 23-jährige Spanierin setzte sich im Final gegen die 14 Jahre ältere Venus Williams mit 7:5, 6:0 durch. Für Muguruza ist es der zweite Grand-Slam-Titel nach dem French Open 2016.

Venus Williams strebte ihren fünften Titel in Wimbledon an, den ersten seit 2008. Die Amerikanerin hatte im ersten Umgang Satzbälle, war danach ihrer Gegnerin aber nicht mehr gewachsen. Muguruza gewann nach den abgewehrten Satzbällen die restlichen neun Games.

Für die in Caracas geborene und in Genf wohnhafte Muguruza war es die zweite Final-Teilnahme in Wimbledon nach 2015. Damals unterlag sie in ihrem ersten Grand-Slam-Final Serena Williams in zwei Sätzen. (nag/SDA)