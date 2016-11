Federer-Comeback vorgezogen

Es war in den vergangenen Monaten so ruhig um die asiatische Schauliga IPTL, dass man sich nicht sicher war, ob es überhaupt eine dritte Austragung geben würde. Und Spitzenspieler wie Andy Murray, Novak Djokovic und Rafael Nadal sagten schon früh, dass sie diesmal nicht antreten würden.

Doch nun ist dem Wettbewerb mit Hauptsponsor Coca Cola ein Coup gelungen: Die Indian Aces können auf Roger Federer in ihren Reihen zählen. Damit gibt der 35-Jährige sein Comeback also bereits in der ersten Hälfte von Dezember und nicht erst am Hopman-Cup Anfang Januar in Perth.

Federer am Formel-1-GP

Federer verfolgt derweil das Formel-1-Finale in Abu Dhabi vor Ort, dürfte also die letzte Tranche der Saisonvorbereitung an seinem Zweit-Wohnsitz in Dubai absolvieren und dann für seinen Auftritt an der Schauliga hin und zurück fliegen. Wann und wo Federer zu sehen sein wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Die Partien finden im japanischen Saitama (2. bis 4. Dezember), in Singapur (6. bis 8.) und im indischen Hyderabad (9. bis 11. sowie Finalspiele) statt. Indien wäre für Federer am nächsten. Klar ist, dass sich die IPTL, die in diesem Jahr mit einem verkleinerten Format stattfindet, sein Gastspiel einiges kosten lassen wird.

Auch Hingis ist dabei

Nebst Federer nehmen auch Serena Williams, Kei Nishikori und Tomas Berdych an der Schauliga teil - die Starparade ist dieses Jahr indes kleiner als auch schon. Dabei ist auch Martina Hingis, im Solde der Royals der Vereinigten Arabischen Emirate. Belinda Bencic, welche die Saison 2017 mit Federer am Hopman-Cup eröffnet, verzichtet auf eine Teilnahme. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)