Federer regungslos in der Schokoladenfabrik

Von den Footballern der Pittsburgh Steelers bis zu den spanischen Fussballern: Fast alle in der Sportwelt versuchen sich derzeit an der Mannequin-Challenge, einem Internet-Trend. Dabei erstarren mehrere Leute zu Statuen oder eben zu Mannequins (Schaufensterpuppen) – und das teilweise in abstrusen Posen.

Auch Roger Federer nahm die Herausforderung nun an. Bei seinem Besuch in der Schokoladenfabrik Lindt in Kilchberg, einem seiner Sponsoren, blieben alle Chocolatiers regungslos stehen. Federer verharrte beim Kosten eines Truffes, konnte der Versuchung dann allerdings doch nicht widerstehen. Aber sehen Sie selbst:

