Federer am Champions Dinner mit Anzug und Pokal

Die Sieger des 131. Wimbledon-Turniers wurden am Sonntagabend zum traditionellen Champions Dinner in London empfangen. Nach seinem 19. Grand-Slam-Titel schlüpfte Roger Federer aus dem weissen Tenue in einen Smoking und ging mit Gattin Mirka zur Feier. Auch Martina Hingis, die mit dem Briten Jamie Murray den Mixed-Final gewann, war mit von der Partie.

Die Siegerin des Einzelturniers der Frauen, die Spanierin Garbiñe Muguruza, hatte schon vor dem Final der Männer angekündigt, dass sie gern mit Federer am Champions Ball tanzen würde. «Ich will sehen, ob er auch beim Tanzen so elegant ist», sagte die Spanierin an einer Pressekonferenz.

Einer alten, aber etwas vergessenen Tradition nach, feiern die Sieger der beiden Einzelturniere ihre Siege mit einem gemeinsamen Tanz. Seit den 1970ern wurde dieser Teil des Abends aber nicht mehr durchgeführt, sagte eine Sprecherin dem britischen «Telegraph». Vor zwei Jahren liessen dann aber Novak Djokovic and Serena Williams die Tradition wieder aufleben. Ein Jahr später wollte dann aber Andy Murray nicht mit Serena Williams aufs Parkett.

Eine alte Tradition wieder zum Leben erweckt: Der Champions-Dance von Djokovic und Williams. (15. Juli 2015) Video: Youtube

Nach dem Sieg Federers erneuerte Muguruza ihren Wunsch und forderte den Basler über Twitter direkt auf: «Bist du bereit zu tanzen, Roger?»

Der Basler antwortete: «Bring it on, champ!»

Von Seiten der Fans wurde die Idee mit dem Hashtag #letgarbiñedance angefeuert.

«Hände in die Höhe, wenn ihr wollt, dass Garbiñe tanzt.»

raise your hand if you want garbine to dance #LetGarbineDance pic.twitter.com/hrVSYPN8lM — garbae the champ???????? (@mxguruza) July 16, 2017

In den sozialen Medien kursieren auch Bilder der zwei Sieger auf der Bühne.

Allerdings ist von offizieller Seite noch nicht bekannt, ob die beiden Champions nun ein gemeinsames Tänzchen aufs Parkett legten oder nicht. Es zeichnet sich aber eine Enttäuschung ab: Eine Sportkorrespondentin für die britische Press Association schrieb, die zwei hätten nicht getanzt.

The champions have made it to the Champions Dinner. No dancing, sorry Garbine. pic.twitter.com/T2Ab1qYoEl — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) July 16, 2017

