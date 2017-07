«Er ist eben Roger Federer»

Vorschau

Roger Federer trifft heute in Wimbledon auf Milos Raonic, seinen letztjährigen Bezwinger. Der Kanadier (ATP 7) ist diesmal allerdings etwas weniger gut in Form.



Milos Raonic ist stets gut rasiert und schön frisiert, doch der Schein trügt. Für die Gegner ist er alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse, weil er auf dem Tennisplatz ähnlich viele Asse serviert wie ein Kellner Stangen an einem heissen Sommertag. «Ich habe durch meinen Aufschlag die Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass mein Gegenüber nicht in den Rhythmus kommt. Wenn mir das gelingt, verbringt die andere Person auf dem Centre-Court von Wimbledon keinen erfreulichen Tag», sagt Raonic.



Federer ist zuversichtlich



Die «andere Person» ist heute (Spielbeginn kaum vor 16 Uhr) Roger Federer, und der Superstar weiss genau, was der im heutigen Montenegro geborene Hüne meint. Federer hat gegen den ­26-Jährigen schon dreimal verloren (bei neun Siegen), zuletzt vor einem Jahr im Halbfinal seines Lieblingsturniers. «Du darfst dich nicht frustrieren lassen, auch wenn ihm bei wichtigen Punkten immer und immer wieder gute Aufschläge gelingen. Ich habe das auch schon erlebt gegen ihn. Ich muss versuchen, ihn immer wieder in schwierige Situationen zu drängen, und bei meinem Service sehr konzentriert spielen», beschreibt Federer die spezielle Herausforderung, die ein Duell mit Raonic bietet. Sorgen scheint sich Federer dennoch nicht zu machen, jedenfalls sagt er: «Es ist sicher nicht einfach gegen ihn, aber ich habe in meiner Karriere schon viele gute Aufschläger erlebt, insofern ist es für mich nichts Neues.» Der siebenmalige Wimbledon-Champion erwähnt, Raonic habe seit ihrem letzten Aufeinandertreffen nicht mehr so gut gespielt und sei häufig verletzt gewesen. Und Federer verweist auf die Probleme, welche der Vorjahresfinalist mit Michail Juschni und Alexander Zverev bekundete. «Ein Raonic in Topform gewinnt einfacher.»



Weniger Asse als 2016



Patrick McEnroe beurteilt die Sachlage ähnlich. «Federer spielt viel besser als letztes Jahr und Raonic etwas weniger gut», urteilt McEnroe, einst die Nummer 3 im Doppel und später Davis-Cup-Captain der USA. Der Eindruck lässt sich auch statistisch belegen. In den ersten vier Runden hat Raonic 2017 weniger Asse und mehr Doppelfehler fabriziert als 2016 (91:19 gegenüber 101:15), heuer sind bisher 52 Prozent (46 Prozent im Jahr 2016) seiner Aufschläge retourniert worden. McEnroe erwartet trotzdem nicht viele Breaks, «daher ist die Marge für Roger sehr klein, aber er macht bisher einen bestechenden Eindruck».

Raonic ist klar, gebührt ihm heute gegen den Publikumsliebling nicht die Favoritenrolle. «Wenn er antrat, war Roger dieses Jahr locker der beste Spieler. Aber es geht nicht um die letzten sechs Monate, sondern nur um den Mittwoch. Ich muss einen Weg finden, an diesem einen Tag besser zu sein als er.» Gefährlich ist der Kanadier alleweil, vom perfekt sitzenden Haar und den guten Manieren wird sich Federer nicht täuschen lassen. ar