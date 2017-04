Der zweite Anlauf der Belinda Bencic

Der Spitzensport ist ein risikobehaftetes Geschäft. Belinda Bencic war von den Veranstaltern für das Ladies Open Biel die Rolle der Hauptattraktion und Topfavoritin im Einzel zugedacht worden. Doch nun hat die Ostschweizerin nur dank einer Wild Card überhaupt Aufnahme im Haupt­tableau gefunden.Bencic kam sehr schnell nach vorne.

Aus der hoch begabten Juniorin wurde noch vor ihrem 19. Geburtstag die Nummer 7 der Welt. Doch Profitennis ist pickelhart, Schwächen, ob verschuldete oder nicht, werden gnadenlos bestraft. Jedenfalls ging es mit der Rechtshänderin zuletzt rasant abwärts. Verletzungen führten zu Trainingspausen, diese hatten Niederlagen zur Folge, welche wiederum das Selbstvertrauen tangierten. Die Spielerin selber spricht von «einer Spirale».

Das verflixte Handgelenk

Am Ursprung der Probleme lag wohl eine Überbelastung. 2015 lief es so gut, dass es verlockend war, die Erfolgswelle möglichst lange zu reiten. Doch 24 Turniere und zahlreiche Interkontinentalflüge waren für die junge Athletin zu viel, der Körper begann zu ­rebellieren.

In Wuhan (China) musste sie wegen Erschöpfung aufgeben, danach zwickte es am Rücken, an den Adduktoren, am rechten und schliesslich auch am linken Handgelenk. Seit Oktober 2015 ist Bencic einmal zu einer Partie nicht angetreten, neunmal hat sie während eines Einzels aufgegeben und zudem etliche Turniere, darunter die Olympischen Spiele in Rio, verpasst.

In der Weltrangliste ist Belinda Bencic derzeit noch die Nummer 131, das linke Handgelenk bereitet ihr immer noch Sorgen. Sie müsse sich oft von Physiotherapeuten behandeln lassen, erzählt sie in Biel. «Manchmal ist es auch besser, ein Tennistraining auszulassen, es durch eine Konditionseinheit zu ersetzen oder nur die Vorhand zu schlagen.»

Zufrieden mit neuem Coach

Trotz der Probleme macht die 20-Jährige einen zufriedenen Eindruck; es ist sogar eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar. Sie habe trotz Abwärtsspirale nie Motivationsschwierigkeiten gehabt. «Eher Übermotivationsschwierigkeiten», sagt sie und lächelt. Mittlerweile ist nicht mehr Vater Ivan Bencic ihr Haupttrainer, sondern Maciej Synowka.

Die Spielerin beschreibt den Polen als «ruhigen, motivierenden Typ. Er macht alles mit, kommt zum Beispiel mit mir joggen.» Sie möchte sich verbessern, hat sich aber nicht für einen neuen Coach entschieden, um alles umzukrempeln. «Ich will in ­meinem System bleiben.» Das Hauptaugenmerk liegt im Training derzeit auf dem Aufschlag, der Taktik sowie der Physis.

Konter auf Twitter-Attacke

Bencic macht nicht den Eindruck, als liesse sie sich unterkriegen, nicht von gesundheitlichen sowie sportlichen Rückschlägen und schon gar nicht von Internetmobbing. Kürzlich wurde sie nach einer Niederlage auf Twitter massiv beschimpft.

Cool veröffentlichte sie die primitive Kurznachricht und stellte so den Verfasser, der wohl beim Wetten eine respektable Summe verloren hatte, an den Pranger. «Ich fühle mich durch solche Meldungen nicht megabeleidigt, einen Text voller Hasswörter kann man doch nicht ernst nehmen», erzählt sie. «Und wegen ein paar Idioten darf man die vielen positiven Nachrichten der Fans nicht vergessen.»

Doch nun möchte sie selber wieder für positive Nachrichten sorgen, und zwar auf dem Tennisplatz. Die erste Gelegenheit bietet sich dem ehemaligen Top-10-Mitglied am Ladies Open Biel. Bencic tritt heute im Fernsehspiel (18.30 Uhr auf SRF 2) gegen die Deutsche Carina Witthöft an. (Berner Zeitung)