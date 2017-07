Christa feiert im Bikini den King

Die Freude über die glorreiche Leistung von Roger Federer in Wimbledon ist gross – auch bei der Schweizer Prominenz. Ex-Miss und Moderatorin Christa Rigozzi zeigte bereits während des Matchs auf Instagram, wie sie am Pool die Daumen drückte. Jetzt freut sie sich: «Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu seiner unglaublichen Leistung, Motivation und Fairness.» Dabei posiert sie mit Fischernetz, in Siegerpose und Bikini am Pool.

Ex-Bachelor Rafael Beutl zeigt sich in Siegerpose und hat gleich noch eine Forderung an die Veranstalter des Traditions-Turniers: «Roger ist für mich der Wimbledon-Gamer. Er sollte in Wimbledon eine Statue bekommen.» Solange diese in Weiss daher kommt, sollte das doch möglich sein? Bachelorette Eli Simic hat dabei grössten Respekt vor dem Schweizer Ausnahmetalent. «Roger ist einfach unsere lebende Legende. Ich schaue wirklich zu ihm hoch und habe grössten Respekt.» Ex-Bachelor und Kickbox-Profi Janosch Nietlispach gratuliert seinerseits einem «super Menschen»: «Wenn man nach so vielen Erfolgen immer noch so bescheiden ist, ist man nicht nur ein Riesen-Sportler, sondern auch ein super Mensch.»

Die Rückkehr des Königs

Aber auch auf Twitter reihen sich die Lob-Posts aneinander. Vorne mit dabei sind Profis anderer Sportarten, aus dem In- und Ausland. So huldigt der Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft Valentin Stocker der «Rückkehr des Königs».

The GOAT does it again! :trophy:x19! And at age 35. He's my hero and inspiration! So proud of you @rogerfederer! — lindsey vonn (@lindseyvonn) 16. Juli 2017

Lindsey Vonn hat nicht nur Lob für den King, sondern auch für seine Familie. So schreibt sie: «Oh wie süss seine Kinder sind! Das ist so cool!»

Awww how cute are his kids! This is so cool! #FedFamily :heart: — lindsey vonn (@lindseyvonn) 16. Juli 2017

«Grandios Roger Federer!», schreibt Guy Parmelin über den VBS-Account. Ausserdem bedankt er sich beim Wimbledon-Champion, dass er den Schweizer Sport in strahlendem Glanz erscheinen lässt.

Auch SVP-Nationalrätin Natalie Rickli freut sich via Twitter.

Von Tränen und Ziegen

Nicht nur den achten Sieg in Wimbledon, auch die fehlerfreie Leistung beim Final wird hervorgehoben. So sei es lange her, seit der letzte Spieler ohne Satzverlust ein Final gewonnen hat: Björn Borg im Jahr 1976.

This is the first time that Roger Federer has won Wimbledon without dropping a set. First man to do it here since Bjorn Borg in 1976. — Stuart Fraser (@stu_fraser) 16. Juli 2017

Federers Tränen nach dem Spiel werden ebenfalls auf Twitter thematisiert.

Roger Federer is overcome with emotion after winning a record 8th Wimbledon title. ???? pic.twitter.com/6CdRv7dMoJ — SportsCenter (@SportsCenter) 16. Juli 2017

Neben den Lobtweets wiederholen sich Goat-Referenzen, vereinzelt sogar mit Bildern einer Ziege. Zur Erklärung: «Goat» wird in diesem Kontext für die Abkürzung «100 Greatest of all Times» genutzt. Aber als Wort steht es eben auch für die englische Bezeichnung der «Ziege».

Roger Federer just became the only man to win eight Wimbledon titles.



Another title is in order as well... ???? pic.twitter.com/zqCSkxGaKz — SportsCenter (@SportsCenter) 16. Juli 2017

Roger Federer the absolute #GOAT ???? — Gavin (@GPC613) 16. Juli 2017

Last but not least: Auch der König freut sich: Wem die Tränen nicht Beweis genug waren, für den gibt es noch einen Tweet.

