Champion Murray scheitert an Marathon-Mann

Andy Murray, die Weltnummer 1 aus Schottland, verlor gegen den Amerikaner Sam Querrey, die Nummer 28 des Rankings, 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Querrey, der zum dritten Fünfsatzsieg in Folge kam, erreichte erstmals in seiner Karriere einen Grand-Slam-Halbfinal. Er ist der erste Amerikaner unter der letzten vier an einem Major-Event seit Andy Roddick 2009 und dessen Niederlage im Wimbledon-Final gegen Roger Federer.

In den Halbfinals am Freitag trifft Querrey auf den Kroaten Marin Cilic oder Gilles Muller. (fal/sda)