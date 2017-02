«Lara Gut ist mein Tipp für den Super-G»

Eine Goldmedaille hat die Schweiz an der Heim-WM fast schon. Zumindest wenn es nach Maria Höfl-Riesch geht. «Lara Gut ist im Super-G unheimlich stark, auch schon sehr lange Zeit. Sie ist auch mein Tipp für den Super-G», erklärte die dreifache Olympiasiegerin aus Deutschland gegenüber deutschen Agentur SID.

Für Gut, die in St. Moritz 2008 als 17-Jährige einen Super-G und 2015 eine Abfahrt gewann, wäre es der erste WM-Titel. Im Super-G triumphierte sie in diesem Winter bereits dreimal.

In der Abfahrt ist für Höfl-Riesch aber nicht Gut die erste Anwärterin auf den Sieg, sondern Lindsey Vonn. «Lindsey ist natürlich sensationell. Sie hat nach ihrer Verletzungspause gleich das zweite Rennen wieder gewonnen. Ich habe sie in der Abfahrt voll auf der Goldrechnung.»

Und an wen glaubt die Gesamtweltcupsiegerin von 2011 in den technischen Disziplinen? «Mikaela Shiffrin hat zuletzt in Kronplatz auch ein wenig gewackelt, ist aber im Riesenslalom genauso eine Medaillenkandidatin wie im Slalom. Darum hat sie natürlich den ganz grossen Favoritendruck. Alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung, was keine einfache Situation ist. Aber sie konnte damit stets umgehen. Wenn es also normal läuft, kommt man an ihr nicht vorbei.»

